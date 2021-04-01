兒福A1公辦都更公開閱覽 預計5月招商

由國家住都中心擔任實施者之「信義兒福A1基地公辦都更案」即將上線，評選文件草案自31日起公開閱覽至4月13日止。本案預計5月正式公告招商，歡迎各界提出寶貴意見，共同完備招商條件及內容。

本案基地位於台北市信義區市民大道六段南側，為鬧中取靜的優良住宅區，且鄰近饒河及松江商圈，距離松山車站僅700公尺；基地面積8,850平方公尺，範圍內99.35%為市有及國家住都中心自有土地，土地權屬單純，地上物亦均為國家住都中心所有，但建物現況老舊，亟待更新活化。

國家住都中心表示，本案整體規劃將以住宅為主、商業為輔，並提供公益性設施與服務，期能創造在鄰安老、在地安居的「全齡生態系」社區。除將依循地區需求打造適宜全齡居住的住宅，提供健康量測管理、團體課程活動及社福資訊諮詢等服務外，本案也將提供60%住宅予家中有65歲(含)以上的長者及其家戶成員優先入住。同時，本案將設置區民活動中心、住宿式長照、高齡日照中心等公益性設施，輔助分擔現代人身兼家庭照顧者的壓力，並規劃於低樓層引入服務性商業。

本案由國家住都中心擔任實施者，同時公開徵求出資人及承租人，以權利變換方式實施都市更新事業，並由承租人回租，負責營運本中心分回之全齡住宅空間。國家住都中心表示，歡迎國內外優質專業的廠商共組團隊申請，全案將以一次申請二階段審查方式辦理評選，除既有出資計畫書外，針對本中心分回之全齡住宅，申請人所提出的20年營運經營管理計畫書也將列為重要評分項目。