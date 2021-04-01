社宅選址 國家住都中心：持續溝通創造多贏

有關媒體報導台中三處社宅興建基地地方意見，國家住都中心表示，在台中三處社宅選址皆為住宅區，目前仍在規劃階段，願積極與民眾溝通化解疑慮。住都中心社宅建築規劃符合低建蔽率、高開放空間、綠建築、智慧建築、耐震標章，提供托嬰、日照、非營利幼兒園等設施，是結合中小型公園與地區服務的優質社區。

以惠民公園旁基地為例，現況為雜林空地，並設有圍籬禁止民眾進出，社會住宅興辦後將打開原有封閉空間，提供開放空間至少500坪，並規劃4班幼兒園及約67格停車位服務里民，地上規劃社宅約230戶，協助就學就業青年族群減輕經濟負擔，創造多贏空間。

社宅是進步城市所需，也是提升社區周邊生活服務的重要設施。國家住都中心表示，對各地區民眾有疑慮擔憂之處，都會秉持良善溝通態度，更主動瞭解社區需求與期待，將地方所需之休憩空間、交通停車需求及社會福利設施，均納入至整體規劃中，將有效提升地方生活品質，期待讓地方更了解社會住宅，盡力在社宅規劃上達到最大公益。