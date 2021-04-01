無畏疫情衝擊 台北市經濟持續穩健成長

去年受新冠肺炎疫情衝擊，致使全球經濟均呈現走緩趨勢，北市府為減輕受疫情影響產業及市民負擔，提振商圈，促進產業轉型，活絡經濟，於去年上半年率先提出「延稅」、「減租」、「減價」、「優息」、「補貼」、「降稅」、「延租」、「停租」及「勞工紓困」等九大短期紓困措施，產業局接續推出各種振興活動提振商圈市集整體買氣，並輔導批發零售業、百貨餐飲及商圈夜市等相關產業業者加速數位轉型，以因應疫情帶來消費型態的改變。

產發局表示，在國內防疫成果卓然，且北市府各項紓困振興效果加乘下，台北市整體經濟表現相對穩定，主要經濟商業活動如常運作，截至去年底，設籍於台北市的公司行號登記現有家數共23萬9,434家，較同期增加892家，年增0.37％，創下十年以來新高點；2020年公司行號銷售額亦高達13.77兆餘元，較2019年增加2,380億餘元，年增1.76％，占全國比重高達三成以上，為歷年最高亦為全國之冠；另從企業營運資金來看，至2020年底，公司行號登記資本總額達13兆1,260億餘元，占全國比重51.58％，位居全國之冠，呈現穩健成長之態勢。

整體而言，台北市受到疫情衝擊較為直接的產業別，像是住宿餐飲業、運輸倉儲業、支援服務業、藝術娛樂及休閒服務業等產業，2020年下半年已逐步擺脫疫情陰霾，顯示疫情對經濟的衝擊已逐漸緩和。而批發及零售業受惠於股市熱絡、各項振興措施推升消費動能，加上受疫情影響，宅經濟發酵，支撐內需消費，包括精品、ICT設備及相關醫用口罩、保健食品買氣攀升等因素，年增1,493億餘元，成長2.56％表現最為亮眼。另外，製造業受惠於下游產業回溫及防疫相關商品需求續強，以及海外市場對半導體和電腦零件的強勁需求，年增2.35％亦有不錯表現。

台灣在抗疫上半場表現亮點，但在「新常態（New Normal）」之下，消費行為及生活型態的改變，讓全球企業不得不加速數位轉型的腳步，北市府為了建立隨時為「最壞狀況」做好準備的韌性，於2021年2月25日提出「臺北市後疫情時代產業數位轉型政策白皮書」，訂定「以市民為中心˙邁向創新治理的智慧臺北」的總體願景，建構一基礎（數位基礎建設）、二配套（數位人才培育、產業轉型輔導）、二發展（宅經濟發展、零接觸服務）的政策主軸，共計推動60項執行策略，希望藉由建立平台，持續強化數位基礎建設，來協助產業導入數位科技加速轉型，掌握後疫情時代競爭優勢，重構經濟與生活新模式。