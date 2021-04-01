廣明光電：台硝不是要併我們 別買錯！

廣達集團旗下廣明（6188）今（1）日一早公告指出，有新聞報導的「台硝（1724）併入廣明將下市」的新聞，該報導所指的為「廣明實業」非本公司，且本公司無持有該「台硝」公司之股份。

化工廠台硝（1724）昨（31）日暫停交易，晚間召開重大訊息說明記者會，宣布與持股40.21％的大股東廣明實業，依企業併購法簽署股份轉換契約，進行股份轉換案，廣明實業將以每股含息價16元的現金對價，向其他股東取得台硝其餘約59.79%股權，依台硝周二收盤股價13.4元換算，溢價19.4%。依台硝目前股本12.78億元換算，廣明實業預計再投入12.2億元。未來股份轉換案完成後，台硝將成為廣明實業百分之百持股的子公司。

在擔心有投資人看錯，因此廣明旋即公告澄清。廣明今日一開盤旋即大漲，盤中最高來到每股45.85元波段新高，不過隨即縮小漲勢。

廣明光電（6188）是廣達集團旗下公司，屬於科技業，跟化工產業相差甚遠。