創業之星選秀／曾正忠：雙管齊下 媒合商機

台大創創執行長曾正忠 台大創創／提供 台大創創中心執行長曾正忠表示，近年來新創公司發展的趨勢大致有共識，例如以AI賦能技術解決痛點，近兩年來，5G、教育方面的應用也逐漸興起。創業團隊也需要媒體報導，垂直加速器的輔導，能夠更快與企業的需求媒合。

經濟日報於2017年起，舉辦「創業之星選秀大賽」，為創業者與投資者之間搭起平台，藉由媒體傳播的力量，讓優質團隊更廣為人知，並且找到更多的資源協助。

「創業之星選秀大賽」今年邁入第五屆，由經濟日報主辦，合作單位為台大創創中心。本屆賽事由中華開發金控、華南銀行、彰化銀行、國泰金控、日月光集團、t.Hub內科創新育成基地、新北市政府協辦。

今年賽事分為學生組與公司組，由台大創創中心籌組評審委員會，曾正忠擔任評審委員會召集人。

談到學生創業，曾正忠認為，學生創業的優點就是有創意，Z世代就是數位原住民，在應用數位工具上有創新想法，也能了解痛點。

另外，從過去的經驗，他發現學生創業很樂於解決社會問題，例如以環保或循環經濟出發，或是協助弱勢團體。

不過，學生創業缺點是對產業深度不夠，需要對產業要花多一點時間去了解，例如去年學生創業第一名的囍歡樂芽社企餐廳團隊，希望透過烘焙與餐飲幫助弱勢團體，去年進駐台大創創中心後，協助他們調整營運模式，定位在禮品、贈品路線，現在已經逐漸打開企業市場知名度。

台大創創中心扮演在競賽過程中召集評審委員、比賽結束後協助得獎團隊進入垂直加速器。曾正忠說，台大創創中心是協助新創與企業媒合，驗證新創的概念能否解決企業的需求。

特別是新創團隊是企業轉型的外部動能，過去一年有將近20家企業和台大創創中心合作，找尋成長動能和轉型，並將資源放在新創合作。

創業之星競賽的優勢，也就是輔導、協助前三名團隊有機會與企業合作。

最近，台大創創中心也與聯合報集團和新創合作，驗證出一些聯合報系的需求，例如針對50歲以上的讀者，討論閱報以外的其他附加功能，開發中高齡讀者的健康與理財商機。

另外，從新創設計課程，由媒體快速驗證是否能夠判斷用戶上網觀看新聞的需求，主動推薦課程。