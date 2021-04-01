東元改選 公司派拚11席全拿

東元昨（31）日召開董事會，會後由董事長邱純枝召開記者會，公布公司派足額推舉的11席董事暨獨董候選人名單，新名單注入七席新血，強調均為具備協調性，有執行力的國際化專業人士，邱純枝信心滿滿「要拿下全數席次。」

針對東元公司派提出的董事候選名單，黃育仁陣營昨晚表示「不回應 」；華新麗華則表示，對於各方所提出的候選人，其資歷均相當完備，公司予以尊重。

東元所提董事候選人包括現任三席董事：董事長邱純枝、黃呈琮、黃茂雄；以及新提名的翁文祺、高渭川、周守訓、程本清。獨立董事候選人除現任的劉維琪外，另新提三席為：陳翔中、黃協興和林麗珍。

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邱純枝強調 ，目前的三董一獨董會列入下屆董事名單，是希望傳承長期參與東元經營的經驗，協助下屆董事會順利運作。至於綜合各法人股東意見提出的候選人，則是以其專業和背景能對公司未來發展方向加分。同時，由於未來的董事會將是全新的組合，需要接納不同的聲音，因此，能做事、能合作且具協調性的特質十分重要。

邱純枝表示，董事提名人選組合訴求專業化和國際化，不但包含機電專業背景、資產活化經理人、國際併購律師，多數並擁有大型企業經營管理以及推動永續發展（ESG）的實務經驗。在東元積極提升經營績效和加速數位轉型之際，人選陣容應能符合廣大股東的期待。

邱純枝昨天並駁斥外界對東元與華新麗華、寶佳結盟為「引狼入室」的說法，而是有策略發展性的實際合作，非單純方財務性投資人。並強調東元董事會正在務實的改革路上一步一腳印的前進，決非外界批評的「食古不化 」。

她舉例，東元與華新麗華結盟，是看好美國四年2兆美元「綠色新政」前景。至於股利計畫，經營團隊目標是未來三年每年股利配發率，從61%提升到80%。邱純枝並表示，東元下屆董事會也將啟動接班機制，積極培養新領導人。