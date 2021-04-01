千人搶房案 建商挨罰350萬

內政部日前針對遠雄「明日讚」建案進行聯合稽查，公平會昨（31）日委員會議中討論此案，決議處遠雄建設200萬罰鍰、遠雄房地產150萬罰鍰，合計350萬元。

針對公平會的開罰，遠雄回應表示，目前尚未收到裁罰書，待收到後就理由再研擬是否進行訴願救濟。

公平會指出，「遠雄明日讚預售 千人搶房」的市場消息出現，後經內政部與台南市政府消保、地政等機關立即進行聯合稽查，初步發現疑有違反公平法跡象。

經公平會進一步調查，遠雄建設及遠雄房地產相關商品資訊都尚未規劃完成前，就先辦理「明日讚」預售屋建案禮賓活動，讓消費者攜帶10萬元支票入場抽籤選戶，當天從原通知的373組消費者，最後實際共有608組消費者入場抽籤搶訂釋出的205戶房子，而在選戶前也未提供停車位平面圖、契約書、配合貸款銀行等資訊給消費者知道。

公平會表示，此種欠缺完整資訊的限量抽籤選戶禮賓活動，消費者將因人潮擁擠的排隊現象，產生對該建案利多的評價進而跟風。

公平會表示，尤有甚者，活動當天房屋售價根本沒有確定，建商要日後才確定售價，所以建商完全可以事後看反映熱度調整確定售價，消費者未來的議價能力也將受到影響。這些種種都對消費者不甚公平。

除此之外，遠雄建設及遠雄房地產此舉，對於在預售屋重要交易資訊都完備後，才開始銷售的其他不動產業者，也形成不公平競爭。

公平會進一步說明，公平法並不禁止不動產業者與消費者簽訂業界所通稱之紅單，更不反對任何多元創意的行銷活動。但在房市熱絡、消費者搶著買房，建商不愁房子賣不出去的時候，建商更不能降低商品資訊充分說明的責任。

公平會表示，本次遠雄在相關商品資訊都尚未規劃完成前，就先舉辦限量抽籤選戶的禮賓活動，對消費者掌握預售屋交易資訊進而做成理性決策之交易秩序造成不當影響，並對預售屋市場交易秩序顯然有負面效果，故在3月31日第1533次委員會議討論後，決議處遠雄建設200萬元罰鍰、遠雄房地產150萬元罰鍰。