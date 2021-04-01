房仲上月交易 增長兩位數

房地合一稅修法紛擾，但卻不影響自住、置產買氣，包括信義、永慶、住商、中信等指標房仲，3月全台交易量較去年同期均出現兩位數成長，其中住商年增35.7%最多；值得注意的是，3月六都房價全面上漲，又以高雄年增15.2%最多。

除了住商之外，永慶成長幅度也有32%，台灣房屋年成長27.6%，中信房屋也有16.4%成長。信義房屋首季交易量也有年成長30%。

永慶房屋業管部協理謝志傑表示，雖然自去年12月起政府推出「健全房市方案」打炒房，但針對自住、長期置產投資族群完全沒有影響，在民眾了解政策意涵後，有購屋意願的民眾仍積極進場，市場交易熱度攀升，因此在公司3月全國各大店頭交易量出現年增達32%幅度。

住商機構企畫研究室資深經理徐佳馨指出，低利與高成數帶動本波買氣，買方想趁曖昧期撿便宜，加上賣方也願意獲利了結，也讓交易明顯成長。

今年3月六都房價全面上漲，以高雄漲勢最兇、年增15.2%，每坪成交均價達19.7萬元、逼近20萬元大關。其次是台中、新北市房價也出現12.5%、11.2%年成長率，區域房價平均每坪達23.4萬元、37.7萬元。