北市買房 須16年不吃不喝

內政部昨（31）日公布最新房價負擔能力指標，全國房價所得比（俗稱購屋痛苦指數）為9.2倍，較去年第3季增加0.01倍，全國民眾要買房，平均需不吃不喝超過九年。

六都方面，台北市房價所得比15.78倍，買房要不吃不喝近16年；新北市房價所得比12.09倍，等於買房要不吃不喝12年以上；台中房價所得比為10.02倍，等於須不吃不喝十年以上，才買得起房子。

至於桃園、台南、高雄的房價所得比約在七到八倍之間，買房壓力也頗重。六都當中僅新北、桃園較前一季略減，其餘四都都增加。

此外去年第4季全國房貸負擔率36.81％，較上季微幅上升0.05%，房價負擔能力維持「略低」等級；以六都來看，也是僅新北、桃園房貸負擔率略為減輕，其餘四都則加重。

內政部表示，台北市為房貸負擔率為63.12%，較上季上升1.98%，為六都中上升最多，房價負擔能力維持「過低」等級，購屋負擔有加重趨勢；新北市與台中市房貸負擔率分別為48.36%、40.08%，較上季下降0.27%及上升0.17%，房價負擔能力均為「偏低」等級。

桃園市、台南市、高雄市房貸負擔率分別為30.59%、30.94%、31.12%，分別較上季下降1.13%、上升0.79%及上升0.55%，房價負擔能力均為「略低」等級。

昨日也公布去年第4季全國住宅價格指數為108.17，較上季上升1.2%，且連續兩季上升幅度超過1%；六都住宅價格指數全面上揚，尤其台南季增2.39%，漲勢最為明顯，台北、桃園、台中、高雄季增也都超過1%。