東元公司派爭取支持 自許務實改革派

東元董事長邱純枝昨（31）日代表公司派公布11席董事候選人名單，同時強調公司在永續發展、營運重點、資產活化、股東合作綜效、股利政策和接班計畫等都已有成果或藍圖，符合股東提出的意見方向，強調經營團隊是「務實改革派」，相信股東在看到團隊過去幾年繳出的實績後，「（公司派）還是有很大的機會爭取支持。」

邱純枝表示，東元中長期營運重點聚焦機電、能源、空調三大方向，並應用大數據、人工智慧、物聯網技術，整合軟硬體發展系統解決方案，進攻智慧製造、智慧能源、智慧城市等商機。

她強調，東元在車電領域已陸續繳出實績，目前電動巴士馬達代工已出貨超過120台，近期也與華德簽訂500台電動巴士動力系統備忘錄（MOU），並吸引到新加坡、泰國等海外市場客戶。此外，東元也加入由鴻海發起的MIH平台，期望將自家動力系統解決方案推展到更大的市場。

資產活化方面，東元經營團隊持續推動不動產開發，並已陸續達成階段性目標。邱純枝舉例，像是東元松江大樓重建案已經送件，新莊廠重建也在今年3月跟冠德簽署協議合建的合約，南港生技園區開發的BOT案更在明年9月就能完成，開始會有廠商進駐，對公司產生收益。

股東合作綜效上，邱純枝認為，與華新麗華策略聯盟能促進雙方在智慧製造、綠色能源這兩個領域的合作，搶攻美國拜登政府綠色新政的龐大商機；寶佳部分也在近期達成很好的協議，相信未來能合作帶動機電、空調、家電等業務。

對於股東殷切期盼的股利政策，邱純枝表示，下屆董事會會努力把目前約60%的股息分配率，每年提升10~15%，並在三年任期屆滿前，將配息率提升到80%以上。