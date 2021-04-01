東元公司派董事名單 留下三個問號

東元公司派昨（31）日提出11席董事候選人名單，並誓言要拿下全部席次，不過，對於人選是由誰推薦、公司派掌握多少股權，董事長邱純枝一概不予正面回應，僅表示董事候選名單來自各方股東，並強調公司派三方股東已有默契，會在股東會前持續爭取其他股東支持。

近日與長子正面迎戰的東元集團會長黃茂雄，昨天也未現身記者會，留給外界諸多疑問。

分析此次公司派提出的名單，除了現任董事長邱純枝、常務董事黃呈琮、董事黃茂雄及獨董劉維琪之外，其他七名都是新人選。對於新人選是由華新還是寶佳推舉，邱純枝並未正面回答，僅表示董事候選人來自各方股東，選擇時是考慮專業、背景是否對公司營運加分，除了專業條件和高學歷外，也要有協調、合作能力，是「能夠做事的人」。

外界盛傳，寶佳力薦國家政策研究基金會執行長周守訓進入董事會，邱純枝回應，周是媒體界出身、曾任立法委員，主要看中其溝通協調能力，沒有所謂推薦與否，是在綜合考量下提出的人選。

對於目前公司派掌握多少股權，是否會配票爭取最多席次？邱純枝表示，她不能代表股東回答，但會一一和股東溝通、爭取支持。