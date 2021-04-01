寶輝新建案 打造台版六本木

中科特區房市持續發燒，台中豪宅指標建商寶輝建設攜手美、日團隊，打造總銷達210億元的國際城區開發案「寶輝VILLAGE」，首波「國際莊園」銷售迅速突破九成，近期「世紀莊園」也將進場，備受市場矚目。

中科園區去年全年營業額累計達9,359億餘元、年增17.4%，不但創歷史新高，成長幅度在三個科學園區之中也居冠；展望今年，隨著半導體、精密機械產業景氣升溫，中科園區營業額有機會提前挑戰兆元目標，這也為中科特區房市帶來利多。

業界指出，西屯中科特區已成為台中房市的新亮點，然而，此區大面積土地相當稀有，近幾年大型建案並不多見，位於中科特區核心、總面積達8,000坪的「寶輝VILLAGE」一推出，立刻受到市場高度矚目。

今年創立30年的寶輝建設，長年以國際思維打造七期頂級豪宅，不僅屢創豪宅新高價，以高層帷幕建築改造台中天際線，更以國際規格將頂級住宅推向極致。

近幾年寶輝推案規模都超過百億元，去年在七期市政路推出的「SKY TOWER」以及中科特區「寶輝VILLAGE-國際莊園」，都造成圓滿熱銷。今年預計推出兩大案，包括「寶輝VILLAGE-世紀莊園」及「時代廣場」，總銷逾135億元。

寶輝強調，此次攜手美、日規劃團隊，以總體開發思維，希望呈現台灣版「東京六本木」國際城區，訴求在繁華的市中心擁有綠色莊園宅邸，提供永續、健康的生活模式。

「寶輝VILLAGE」是由三塊四面臨路的街廓組成，其中「國際莊園」面積約3,500坪，規劃三棟18至24層大樓建築，總戶數約220戶，坪數50至70坪，每坪單價約50萬元，去年底進場銷售已突破九成。

據了解，「國際莊園」主力客層包括中科園區科技大廠中高階主管，以及台中工業區、精密機械園區企業主、醫生族群，也有不少台商回流置產。

「世紀莊園」基地2,500坪，規劃二棟20至24層大樓建築，戶數160戶，坪數50至75坪，預計近期進場，目前有超過1,000組客戶預約看屋，被視為520檔期市場指標大案。