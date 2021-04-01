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綠色生活… 寶輝VILLAGE全方位機能吸睛

經濟日報 / 記者宋健生／台中報導

寶輝建設深耕台中30年，總經理蘇良智表示，為布局下一個30年，將由頂級豪宅建商進化為整合全方位生活機能的總體城區開發商，首件城區型開發案例就是跨入中科特區的「寶輝VILLAGE」。

蘇良智強調，「寶輝VILLAGE」總開發面積8,000坪、總銷達210億元，標榜參考東京六本木、虎之門之丘核心區域，將國際城區的生活模式引進中科特區，這不僅是寶輝的第一次，也是中台灣的第一次。

「寶輝VILLAGE」規劃三個不同特色的住宅區，分別為「國際莊園」、「世紀莊園」及「時代廣場」；整個城區有六棟建築、一個生活廣場、一個購物中心、一條林蔭大道及4,000坪大樹莊園所圍塑而成。

這座繁華都會區裡的綠色莊園，涵蓋居住空間、庭園綠地、健康休閒、社交娛樂、時尚購物、文化藝術等多元複合機能，還能在綠色莊園與主題廣場中，置入咖啡書香、個性品味商店等，讓人身心放鬆的精神場域。

這些規劃都是寶輝攜手東京城區規劃、美國比佛利莊園景觀、紐約設計團隊，以「綠色總體開發」為概念，把自然景觀列入城區開發與總體營造的重點項目。

寶輝也計劃成立「寶輝文化藝術基金會」，未來將在此設立藝文展館，不定期舉辦各項藝文展演活動，為鄰里社區帶來文化饗宴。

蘇良智說，「寶輝VILLAGE」鎖定嚮往國際生活的企業主、菁英族群及專業經理人，希望打造全新的綠色生活新思維，也呼應後疫情時代重視綠色健康的新趨勢。對消費者而言，無非就是「享受住進大自然的都會生活」。

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