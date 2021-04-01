星宇迎解封 開出127職缺

星宇航空因應今年底可望解封後的人力需求，昨（31）日開出約127項職缺，包含客艙組員、資訊、機務、營業、客服、機場運務及內勤行政等；另外，5月13日將開闢桃園-胡志明市航線，為後疫情時代航空旅遊業復甦提前做準備。

星宇目前航線有澳門、檳城、吉隆坡、曼谷、胡志明市、大阪及東京，由於受疫情影響，以機腹載貨的營收為主力。因應下半年航班規劃與交機時程，以及後疫情時代航空旅遊業復甦後的人力需求，宣布展開空、地勤人才儲備招募。

星宇執行長翟健華表示，航空業受疫情重創，相關產業執行人力調整措施，目前已可看到航空市場回溫的跡象，提早準備迎接航空旅遊市場復甦。

星宇計劃招募超過200名儲備客艙組員，並首次開放應屆畢業生應徵，提供三項職缺，分別為座艙長專班、具客艙組員經驗及無客艙組員經驗。座艙長專班職缺是瞄準具國際航線單走道機型全艙帶班或雙走道機型單一艙等帶班二年以上經驗者。