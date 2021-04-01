連鎖效應／連鎖加盟十問

加盟開店也是創業，只要創業，就是風險與機遇並存的「積極投資活動」，為何稱之為積極投資活動呢？因為我們必須親自投入經營。

透過加盟開店，經營模式不必再摸索、裝潢設備由總部協助完成，供貨商也一應俱全，若是開店型總部，供貨商必須自行尋找，另若是教練型總部，那麼連開店的裝潢、設備，也要自己搞定。師傅領進門之後，修行就要靠自己！別對加盟存在幻想。

根據中小企業白皮書統計，平均台灣每年有超過十萬家新創事業，每年十萬多位創業者投入創業活動，第一年倒閉的風險其實不高，只有兩成，但第二年和第三年就是重大的考驗期，通常會有八成的創業者倒下，經歷三年已是九死一生。

所以開店創業絕不是逛一次加盟展就可以決定的，以下十個問題，加盟者必須問自己是否能回答得出來：

一、自己對這個行業了解嗎？還是一窩蜂跟進或是理想主義？

二、行業的上游有哪些？總部所提供的產品有競爭力嗎？

三、行業中有哪一些主要的競爭者？總部的市場定位如何？

四、我為何會選擇這家總部？其優、缺點為何？

五、是否有選址評分表？同時我所擇定的店點評分多少？預估營收多少？

六、整體開店培訓輔導期多久？是否包含課堂培訓、入店實習和駐點輔導？

七、整體的總投資額是多少？開店啟動金多少？另周轉金和準備金多少？

八、總部過去直營店的經營績效如何？加盟店的經營績效又是如何？

九、總部篩選供應商的標準如何？毛利水準又如何？

十、我自己會投入經營嗎？團隊如何召募與建立？

以上十個問題，其實包含了22個子題，除了請教總部之外，身為創業者的我們，是否能透過創業前準備和市場調查，將其完整的分析判斷出來？

做好準備未必可以開店成功；但不做準備一定不能成功！

經濟學大師約瑟夫．熊彼特（J.A. Schumpeter）所說的「創業家精神」，是發起與管理經濟資源重分配所需之一連串行為，其目的在於創造經濟價值。直白的說，就是將手中的資源經過創業活動創造價值。

對絕大多數的創業者而言，手中的資源就是創業資金，其實這遠遠不夠，另必須有對行業的認識與經營能力，也就是本事、本行俱足，還有團隊的整建，包括本人投入經營，然後再加上本錢，如此才算四本到位。

連鎖總部面對環境的快速變遷，持續改變與價值創新，仍不免會有倒閉的機率，實務中也有出類拔萃的加盟者，反向收購總部的案例。

市場沒有饒過誰，而競爭也不能阻礙成功者的步伐，彼得．杜拉克說：「創業家總是在尋找改變，因應改變，並視改變為一種機會而加以利用。」成功者在持續進擊市場、不停地學習之中，提升自我能力，創造獲利空間，跟上巿場的腳步，最大的倚仗，正是創業家精神。