兩岸靚人物／台青創業 游平用台灣味征服大陸胃

香煎鳳梨鵝肝、玉子燒、海鹽煎蛋…在90後（1990年後出生）的台灣青年游平開的「入雲屋」裡，一道道新鮮食材在鐵板上煎炒，滋滋聲裡散發出陣陣令人垂涎欲滴的美食清香，一份份別具風味的台式鐵板料理，從這裡派送出去。

中新網報導，春節期間，因應新冠肺炎疫情防控的需要，福建漳州台商投資區內的企業紛紛鼓勵員工留下過年。游平因此變得更加忙碌，親自上陣掌勺趕做一款新春禮盒，搶抓常態化疫情防控下外來工留下過年的一波商機。

登陸七年 五度創業

游平站在鐵板燒設備前，一邊準備著客人預訂的台式便當一邊說著，在大陸創業有機遇，想要紮根在這裡，最重要的是堅持。

「入雲屋」就開在漳州台商投資區內，這是游平登陸七年來的第五次創業。雖然一次次重來，但他始終扎根餐飲業，信心滿滿。對游平而言，他的母親就是從漳州嫁到台灣的，他自己童年時期經常往返漳台兩地，感覺自己有一部分是屬於這裡。

這種熟悉感和依戀感，使他在父親過世後毅然選擇隨母親前往漳州，為自己和家人的未來打拚。在台灣從業餐飲服務七年，且擁有中餐烹調、烘焙、調酒等技術士證書，為他的創業打下基礎。

2014年，游平登陸創辦的第一家咖啡廳營業了。當時漳州台商投資區剛設立不久，與22歲的游平同屬「初創期」。游平表示，創業初期資金吃緊、事務繁雜，每天工作十幾小時再正常不過，漳州台商投資區也客流量稀少，一天營業額只有人民幣30元（約新台幣130元），持續了小半年。

儘管如此，游平卻十分看好當地的發展前景。2016年，他被引薦參加福建省101台灣青年創業扶持計畫，獲評創業之星，於是他重整旗鼓，將扶持資金投入開西餐廳。2017年，他又經營台式奶茶店。

前三次的創業經驗，讓游平逐漸累積年輕客源和營運經驗。第四次創業，他把「青創咖啡」開在漳州台商投資區海峽兩岸青年創業基地，還成立了公司。 游平的台式鐵板燒登上區域美食排行榜，這是他登陸後第五度創業。（中新網） 游平的台式鐵板燒登上區域美食排行榜，這是他登陸後第五度創業。（中新網）

青創培訓 最大助力

游平表示，青創基地幫忙找出各項惠台政策，包括住宿補貼、租金補貼、創業相關公益課程，都對他幫助很大。創業就像在一副撲克中翻一張「鬼牌」，用低成本多嘗試，慢慢找到自己的節奏。

2018年8月開張的「入雲屋」，算是游平的第五次創業。如今，「入雲屋」在菜品設計、製作流程、人員管理上漸入軌道，前不久還登上點評軟體區域美食排行榜，吸引不少附近客人到店打卡品嘗。

午餐時間，游平和幾名店員格外忙碌，接單、備菜、做飯、裝盤，將台味十足的便當打包送出。烹製一道精緻的玉子燒既需要技巧又耗時間，游平卻不捨得將它從菜單上劃掉。

「想讓客人在工作之餘，能從店裡的食物中受到感動。」游平希望打造出有人情味、有溫度的餐廳。每天親自採購、現場烹製料理，鑽研好味道，對此，他充滿幹勁。

把家安在漳州，游平的幸福感溢於言表，他還在當地邂逅了愛情，擁有自己的房子，今年春節，他為自己放假，籌備與心愛的大陸新娘婚禮。

這幾年來，游平還辦過青年創業公益交流培訓，曾計畫將台灣青年學生帶到大陸實習，卻因疫情影響而擱置。他認為，大陸有很多機會，台青可以先來體驗和感受，再決定是否留下來。