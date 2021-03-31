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首例！營造千人搶預售屋盛況 公平會開罰遠雄350萬元

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導
公平會今天首度引用公平法開鍘，認定遠雄建設在台南的「明日讚」預售屋建案營造消費者因人潮擁擠的排隊現象，對預售屋市場交易秩序顯然有負面效果，決議開罰遠雄建設200萬元、遠雄房地產150萬元。　 圖／遠雄集團提供
公平會今天首度引用公平法開鍘，認定遠雄建設在台南的「明日讚」預售屋建案營造消費者因人潮擁擠的排隊現象，對預售屋市場交易秩序顯然有負面效果，決議開罰遠雄建設200萬元、遠雄房地產150萬元。　 圖／遠雄集團提供

北部房價漲高，建商往中南部蓋房，台南高鐵日前就有一個預售屋建案出現類似「紅單」銷售手法，公平會今天首度引用公平法開鍘，認定遠雄建設在台南的「明日讚」預售屋建案，在消費者選戶前未提供停車位平面圖、契約書、配合貸款銀行等資訊給消費者，即以限量抽籤選戶禮賓活動，營造消費者因人潮擁擠的排隊現象，產生對該建案利多評價進而跟風，對消費者顯失公平，並對預售屋市場交易秩序顯然有負面效果，今天委員會議決議開罰遠雄建設200萬元、遠雄房地產150萬元。

公平會副主委陳志民表示，此案不是開罰紅單，而是業者在銷售過程利用紅單手法，卻沒有將重要資訊充分揭露，導致消費者在未知情況下搶買；經台南市政府與內政部日前聯合查核後，移請公平會認定是否違反公平法，公平會今天做出決定。他說，過去也曾對預售屋未充分揭露重要資訊開罰，此案確實是有紅單銷售手法預售屋建案開罰的第一案。

在科技大廠進駐，供給、需求同時升溫，近年台南地區房價上揚。本月中旬媒體報導台南靠近高鐵站遠雄建設公司「明日讚」預售屋開放預約，規定須準備10萬元支票當訂金才能入場，但仍擠進千人排隊。當時雖然大家都堅稱要自住，但已有人第一時間在LINE群組開價19萬轉賣號碼牌。

公平會表示，「遠雄明日讚預售 千人搶房」市場消息出現，經內政部與臺南市政府消保、地政等機關立即進行聯合稽查，初步發現疑涉有違反公平法跡象。經公平會進一步調查，發現遠雄建設及遠雄房地產相關商品資訊都尚未規劃完成前，就先辦理預售屋建案禮賓活動，讓消費者攜帶10萬元支票入場抽籤選戶，當天原通知373組消費者，最後有608組消費者入場抽籤搶訂205戶房子，在選戶前也未提供停車位平面圖、契約書、配合貸款銀行等資訊給消費者。

公平會認為，此種欠缺完整資訊的限量抽籤選戶禮賓活動，消費者將因人潮擁擠的排隊現象，產生對該建案利多的評價進而跟風。且當天禮賓活動營造出消費者對中籤的期待，當天活動的抽籤辦法規定只有1分鐘選戶時間，超過時間就讓給下一組客人的緊張急促感。這些效果影響下，對消費者應掌握預售屋交易資訊，進而做成理性決策的交易秩序，造成不當影響。

公平會指出，尤有甚者，活動當天房屋售價根本沒有確定，建商要日後才確定售價，所以建商完全可以事後看反映熱度調整確定售價，消費者未來議價能力也將受影響。此舉對於重要交易資訊完備後，才開始銷售的其他不動產業者，也形成不公平競爭，因此以違反公平法第25條規定，處遠雄建設200萬元罰鍰、遠雄房地產150萬元罰鍰。

遠雄 公平會 預售屋

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