興富發聯手新隆儲運 合推汐止300億元最大商辦案

興富發建設（2542）集團總裁鄭欽天今（31）日宣布與新隆儲運合作，打造總銷超過300億元的「汐止工建段都更合作開發案」；鄭欽天表示，接下來集團轉型、要朝資產管理公司定位、成為包租公，因此持續加碼投資商用不動產，接下來將與新隆儲運合作、近新北市汐止新台五路、大同路一段口的指標廠辦案，該案初估總銷超過300億元。

據悉，該案將以科學園區模式來規劃，將興建四大棟建物，目前暫定規劃其中三棟為頂級商辦大樓，一棟可能是日系商務星級飯店、建坪約9,000坪，房間數可能落在約200間房，預計地主分回約38%，興富發分回62%、並負責招租工作，初估公司持有兩棟建物之總銷破200億元。

新隆儲運成立於1969年，目前董事長為游家楨；董事游裕仁表示，成立逾50年的新隆儲運，總公司在新北市汐止區大同路一段201號，另有楊梅處理站。由於總公司是家族起家厝，為發揮此塊基地最大效益，家族希望以資產活化讓該地價值充分發揮，才有機會促成此次與興富發建設合作。未來全案公司分回部分只租不售，以收取租金為主要目的。

興富發建設副總暨發言人廖昭雄指出，該商辦案初估滿租約有3萬人左右進駐辦公，因此才會規劃其中一棟、面基隆河的建物暫定做飯店。

廖昭雄指出，目前商辦每坪售價最高價在台北市信義計畫區、每坪成交在100萬元以上，南港經貿園區目前最高每坪破100萬元，多數和內湖差不多、每坪在70~80萬元間，汐止位於大台北東區門戶計畫最重要位置，又是台北市外圍第一圈，加上該案地段優越、距離未來民生汐止捷運線的樟樹灣站僅約700公尺、且半小時內就到基隆港，未來商辦行情值得期待。