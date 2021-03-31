千人搶房 公平會開罰遠雄350萬元

內政部日前針對遠雄「明日讚」建案近連合稽查，公平會今（31）日委員會議中討論此案，決議處遠雄建設200萬罰鍰、遠雄房地產150萬罰鍰，合計350萬元。

公平會指出，「遠雄明日讚預售 千人搶房」的市場消息出現，後經內政部與台南市政府消保、地政等機關立即進行聯合稽查，初步發現疑涉有違反公平法跡象。

經公平會進一步調查，遠雄建設及遠雄房地產相關商品資訊都尚未規劃完成前，就先辦理「明日讚」預售屋建案禮賓活動，讓消費者攜帶10萬元支票入場抽籤選戶，當天從原通知的373組消費者，最後實際共有608組消費者入場抽籤搶訂釋出的205戶房子，而在選戶前也未提供停車位平面圖、契約書、配合貸款銀行等資訊給消費者知道。

公平會表示，此種欠缺完整資訊的限量抽籤選戶禮賓活動，消費者將因人潮擁擠的排隊現象，產生對該建案利多的評價進而跟風。且當天禮賓活動營造出消費者對中籤的期待，以及消費者中籤時機不可失、不買可惜的心態，再加上當天活動的抽籤辦法規定只有1分鐘的選戶時間，超過時間就讓給下一組客人的緊張急促感。這些效果的影響下，中籤消費者在倉促選戶時，縱然沒有屬意的戶別，也難放棄選戶，已經影響消費者的決定與判斷。

公平會表示，尤有甚者，活動當天房屋售價根本沒有確定，建商要日後才確定售價，所以建商完全可以事後看反映熱度調整確定售價，消費者未來的議價能力也將受到影響。這些種種都對消費者不甚公平。

除此之外，遠雄建設及遠雄房地產此舉，對於在預售屋重要交易資訊都完備後，才開始銷售的其他不動產業者，也形成不公平競爭。

公平會進一步說明，公平法並不禁止不動產業者與消費者簽訂業界所通稱之紅單，更不反對任何多元創意的行銷活動。但買房影響消費者一生的幸福，在房市熱絡、消費者搶著買房，建商不愁房子賣不出去的時候，建商更不能降低商品資訊充分說明的責任，知名的建商尤其應該帶頭負起產業的示範作用。

公平會表示，本次遠雄在相關商品資訊都尚未規劃完成前，就先舉辦限量抽籤選戶的禮賓活動，對消費者掌握預售屋交易資訊進而做成理性決策之交易秩序造成不當影響，並對預售屋市場交易秩序顯然有負面效果，故在3月31日第1533次委員會議討論後，決議處遠雄建設200萬元罰鍰、遠雄房地產150萬元罰鍰。