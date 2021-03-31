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iCHEF攜手Google 協助小商家「Google得到」

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

網路時代，網友找許多餐廳或是觀光景點都靠Google搜尋取得地點資訊，但還是有小店家受限技術能力，資訊不上網、「Google不到」。本土新創、智慧餐飲科技業者iCHEF 今（31）日宣布成為 Google合作夥伴，串接POS和Google My Business （Google 我的商家；GMB）服務， 讓消費者在 Google 頁面上輕易找到商家。

iCHEF指出，疫情改變過去餐飲業的營運模式，餐廳要除了被動等待訂單成長，也要考慮買外送平台的廣告，以及兼顧經營自己的平台。將自己的店家連上網路，建立「全通路熟客」、累積會員資料並主動出擊，是餐飲業接受外送模式後的下一個關鍵趨勢。

iCHEF共同創辦人程開佑表示，隨著外送訂單成長成熟，餐廳老闆不論是投資外送廣告或是經營自己的平台，更要靠自己找到訂單。透過自動化科技經營「全通路熟客」，累積資料並主動出擊將是關鍵。iCHEF 持續擴大與世界級平台的深度串接，協助店家將全通路的資訊整合，透過自己的資料、能主動加持業績成長。

Google 餐飲業 廣告

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