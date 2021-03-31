愚人節玩新梗 KLOOK推出愚人節特企

愚人節老梗玩膩了嗎？今年KLOOK要給你不一樣的愚人節，首次在愚人節推出多個限定體驗，給你更多歡笑，上天下地的行程，包括「冥想到陰曹地府漫遊經典路線」、上到外太空「與來自星星的外星人共進晚餐」，或是懷著感恩的心、讚美的心參加「一日說好話挑戰」，充滿惡趣味的各種特殊體驗，希望在愚人節這天可以博君一笑、放鬆平常緊繃的心情。

想知道身後的世界嗎？參加「地府經典參訪團」的行程，預先了解陰曹地府審判的運作流程，還能參觀自己轉世投胎前的元辰宮，透過掃除環境和修剪桃花樹，為此世累積更多福報；參加地府經典採訪行程的遊客需於晚上11時，透過冥想讓自己靜下心來，遁入空無的狀態，便能前往閻魔廳大樓一樓大廳集合，此行程也會帶領遊客孟婆食品觀光工廠參觀，了解最歡迎的人氣飲品「孟婆百分百大吟釀-Meng’s-Drink」如何釀造，最後在奈何橋拍照為此次旅程留下紀念。

整個行程原價5,444元，愚人節特價999元，不到千元的價格就能讓你「親自」到鬼門關走一回，由官方進行團體接待，團進團出一點也不孤單；此費用包含陽間參訪地府的通行證，和地獄1到18層的交通接駁車，但是不包括清除個人罪孽或與先人見面，旅客下單前請務必詳閱活動網頁。

想挑戰驚險刺激的約會，不如就來跟「外星人共進晚餐」！只需要3,141,599,999元，就能與小灰人、昴宿星人、天狼星人及火星人等不同星際族群來場餐飲交流，體驗高營養流質能量包、太空營養片等星際間的美食，感受被外星人綁架的無重力和失憶感覺，以及光年之外的時空泡沫感，最後由KLOOK專員幫旅客清除記憶，避免日後有夢靨後遺症或遭其他不明人士騷擾。

此行程包含被神不知鬼不覺綁走再放回家裡，並且會視旅客返回的時間點或朝代，為旅客準備相對應的服裝及裝備，以符合時光旅遊局之需求；但是不包含記憶回溯，也可能產生被黑衣人用裝置閃眼睛的風險，即刻預約KLOOK UFO接駁體驗，來場超越光速、跳越光年的旅程吧！預訂網頁點此。

存好心、說好話、做好事，KLOOK上免費領券報名「口說好話、舌燦蓮花專案」，從早安開始挑戰一日之美說好話體驗，起床向父母、鳥兒、雲朵、空氣問安，上班路途中稱讚迎面而來的每個人你好帥氣/漂亮，在門口不爭先恐後，感受禮讓就是福氣；即便主管再難搞，都要心如蓮花，不動如止水，生氣只會讓魔鬼留步伐。

遇到再大的困難與逆境，都用平安、喜樂、健康、祝福的心態完成這完美的一天，有心就有福，有願就有力；此行程仍可能會遇到惹怒你的人的可能（諸如公司夥伴、上司、客戶等），如有此狀況發生，參與方有權取消活動，想進一步了解「一日之美說好話體驗」，可參考示範影片。

除了「地府經典參訪團」、「外星人浪漫晚餐」、「一日說好話挑戰」外，KLOOK愚人節一日特企還有能「穿越時空回到過去的時光旅行」，自由選擇想返回的時間點，見你所想所愛的人，或是和恐龍來個歷史大合照；或是「一日隱形人體驗」，暫時逃離工作與人群交際，逃離世俗暫時當個邊緣人，享受無論如何都不會被阻攔的日常快感。

雖然愚人節這天沒有放假，但KLOOK首次推出的愚人節特企，就是要讓大家在忙碌的生活中，多一些歡笑，透過上天下地的體驗行程，以無傷大雅的方式帶給大家歡樂，今年不要再玩老梗了！這就邀朋友一起下地府、上太空、穿越時空，以及挑戰一日說好話吧。