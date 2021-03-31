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帛琉旅遊泡泡變泡沫 業者道出實情

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導

帛琉旅遊泡泡將在4月1日出發，但卻叫好不叫座，除首發團勉強有百人出發外，後續幾團反應冷淡，旅行社業者道出為何國人悶這麼久，卻還是不想出去的主因。

雄獅旅遊（2731）表示，除了4月1首發團之外，後面梯次銷售未滿五成，顯現沉重賣壓，消費者還是對帛琉泡泡旅遊有相當的「猶豫」。

雄獅提出四點關鍵要素：價格過高、管制過嚴（前期驗證資料、檢疫、自主隔離）、太過倉促、屬海島自由行市場。目前帛琉泡泡開放，希望試行一段時間後，可以回歸到市場機制。

雄獅集團品牌策略總經理游國珍指出，帛琉機票、酒店及當地「食宿遊購行」成本都翻倍，但除了價格是消費者考慮要素外，３月下旬才通知開啟台帛旅遊泡泡，首航有話題加上卡清明連休迅速額滿，其他梯次對上班族來說很難說走就走，且又在最後一刻航空公司臨時通知變更出發日期及天數，更造成訂單的流失。

雄獅旅遊指出，帛琉其實和台灣離島一樣安全，而且是零確診，但相關管制措施過於繁瑣，包括：提前五個工作天驗證旅客資料、來回共需要篩檢兩次，以及五天加強自主管理，九天禁止聚餐聚會活動，讓許多有小孩的家長卻步，許多消費者持觀望態度，選擇延後一點等放寬條件再去。

因此，首發團嘗鮮後，還是會回到市場機制來決定供需與合理的價格，看消費者是否買單，目前各家業者正努力銷售，但之後的行銷推廣策略還要依照市場需求，再進一步評估。另外，帛琉屬於海島型原本就是自由行市場，現行全面團進團出也影響旅客意願。

雄獅表示，綜上所述， 消費者普遍持觀望態度， 等待管制鬆綁、價格下修， 帛琉旅遊就長期而言終將回歸到市場機制， 讓市場來決定合理售價。

帛琉旅遊泡泡首發團雄獅旅遊一共有43位旅客已額滿，為讓旅客有個更安心的旅程，雄獅旅遊獨家與美德醫療（MEDTECS）合作，將免費提供首發團每位旅客市價1,200元的「CoverU飛行衣」。

帛琉 雄獅 旅遊泡泡

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