買房有多難？去年Q4房貸負擔率 四都加重
買房有多難？內政部今（31）日公布最新房價負擔能力指標，去年第4季全國房貸負擔率36.81％，較上季微幅上升0.05%，房價負擔能力維持「略低」等級；其中台北市房貸負擔率較上季上升1.98%，在六都中上升最多，購屋負擔有加重趨勢。
此外全國房價所得比為9.2倍，較上季增加0.01倍，全國民眾要買房，平均需不吃不喝超過九年。
以六都的房貸負擔率來看，新北、桃園負擔略為減輕，其餘四都則加重。
其中台北市為房貸負擔率為63.12%，較上季上升1.98%，為六都中上升最多，房價負擔能力維持「過低」等級，購屋負擔有加重趨勢；新北市與台中市房貸負擔率分別為48.36%、40.08%，較上季下降0.27%及上升0.17%，房價負擔能力均為「偏低」等級。
而桃園市、台南市、高雄市房貸負擔率分別為30.59%、30.94%、31.12%，較上季下降1.13%、上升0.79%及上升0.55%，房價負擔能力均為「略低」等級。
在其他14縣市房價負擔能力部分，屬於「偏低」等級計有宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、花蓮縣、臺東縣及澎湖縣等八縣；屬於「可合理負擔」等級則有雲林縣、嘉義縣、屏東縣、基隆市、新竹市及嘉義市等六縣市。
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