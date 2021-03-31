快訊

不滿中國留一手？譚德塞帶隊批評「WHO武漢報告」

AZ疫苗擴大施打！ 增16接種點 22萬醫事人員可打

去年Q4六都房價全面上揚 內政部點名這些地區

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導
2020年第4季全國住宅價格指數為108.17，較上一季上升1.2%，且連續兩季上升幅度超過1%；而六都住宅價格指數全面上揚，尤其台南季增2.39%，漲勢最為明顯。 本報資料照片
2020年第4季全國住宅價格指數為108.17，較上一季上升1.2%，且連續兩季上升幅度超過1%；而六都住宅價格指數全面上揚，尤其台南季增2.39%，漲勢最為明顯。 本報資料照片

內政部今（31）日發布去年（2020年）第4季全國住宅價格指數為108.17，較上一季上升1.2%，且連續兩季上升幅度超過1%；而六都住宅價格指數全面上揚，尤其台南（5906）季增2.39%，漲勢最為明顯，台北、桃園、台中、高雄季增也都超過1%。內政部也點出台南東區及永康區、台中逢甲商圈及中科周邊、台北內湖南港等地區，將「密切關注」有無炒作情形。

內政部表示，針對去年第3季起住宅價格漲幅加大情形，政府在去年12月迅速提出「健全房地產市場方案」，並全力遏止短期哄抬炒作。

內政部統計，去年第4季全國住宅價格指數為108.17，較上季上升1.2%，較前一年同季上升3.87%。

六都住宅價格指數與上季相比，新北市、台北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市分別較上季上升0.91%、1.32%、1.28%、1.41%、2.39%及1.29%，價格指數全面上揚。

其中台南市已連續兩季住宅價格指數的季變動率超過2%，去年第4季漲幅也冠居六都，內政部指出，台南市房價上漲交易案件主要分布於東區、南區、永康區(大橋區段徵收區)及安平區。

台中市則以1.41%的季漲幅在六都中居次，內政部表示，上漲交易案件主要為南區、西屯區(逢甲商圈、中部科學園區、五期重劃區)周邊。

台北市季變動率則為第三名，內政部指出，台北市住宅價格指數從2017年起下修，但在去年第3季轉為上升，本季上升幅度達1.32%，主要上漲案件集中在捷運內湖站、南港第一期市地重劃區(軟體經貿園)、重陽重劃區(重陽路及向陽路)及中山區。

內政部表示，針對這些上漲明顯的地區，後續將密切關注有無炒作情形。

內政部表示，為遏止短期哄抬炒作，相關部會目前已依「健全房地產市場方案」推出兩波選擇性信用管制，三波預售屋聯合稽查，立法院在本週初審通過房地合一所得稅2.0修法，實價登錄2.0並預計在7月上路。政府將密切關注後續房價變動情形，滾動檢討。

內政部 重劃區 房價

延伸閱讀

健康產業聯盟 元培寵物保健系協助高中開寵物美容社團

收緬甸難民不同調 印度中央地方不合

營建廢棄物欠追蹤 綠委：「北土南埋」成漏洞！

幼童滑步車克難無安全場地 中市府:南區用地取得就動工

相關新聞

強！ 長榮航空、長榮航勤 同步獲國際醫藥冷鏈運輸認證

長榮集團今天表示，長榮航空及長榮航勤近日分別獲得國際航空運輸協會(IATA)醫藥冷鏈運輸國際認證(CEIV Pharma...

星宇航空開破百職缺！空服員要招200人 沒經驗也可以

因應2021年下半年度航班規畫與交機時程，以及後疫情時代航空旅遊業復甦後部門人力需求預作準備，星宇航空今天宣布展開空、地...

資產價值少算近千億、散戶被坑？ 台紙：下市案眾望所歸

台紙去年4月召開臨時股東會決定下市，不過，卻爆出有小股東指控台紙高層涉嫌隱匿資產，未估算越南的高爾夫球場、別墅、俱樂部和...

嘉義最強透天店面 租金收好收滿、轉手大賺1442萬

實價揭露，嘉義車站旁一間帶租約透天店面交易，屋主以1926萬元買進，隔成20間套房收租六年後，以3368萬元轉手，獲利1...

瞄準跑車商機 TOYOTA推GR SUPRA炫魅獨藏版、限量10台

瞄準國內頂端汽車市場商機，看好跑車市場還是很有吸引力，TOYOTA總代理和泰車（2207）於今（31）日發表TOYOTA...

去年Q4六都房價全面上揚 內政部點名這些地區

內政部今（31）日發布去年（2020年）第4季全國住宅價格指數為108.17，較上一季上升1.2%，且連續兩季上升幅度超...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。