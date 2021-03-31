去年Q4六都房價全面上揚 內政部點名這些地區

內政部今（31）日發布去年（2020年）第4季全國住宅價格指數為108.17，較上一季上升1.2%，且連續兩季上升幅度超過1%；而六都住宅價格指數全面上揚，尤其台南（5906）季增2.39%，漲勢最為明顯，台北、桃園、台中、高雄季增也都超過1%。內政部也點出台南東區及永康區、台中逢甲商圈及中科周邊、台北內湖南港等地區，將「密切關注」有無炒作情形。

內政部表示，針對去年第3季起住宅價格漲幅加大情形，政府在去年12月迅速提出「健全房地產市場方案」，並全力遏止短期哄抬炒作。

內政部統計，去年第4季全國住宅價格指數為108.17，較上季上升1.2%，較前一年同季上升3.87%。

六都住宅價格指數與上季相比，新北市、台北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市分別較上季上升0.91%、1.32%、1.28%、1.41%、2.39%及1.29%，價格指數全面上揚。

其中台南市已連續兩季住宅價格指數的季變動率超過2%，去年第4季漲幅也冠居六都，內政部指出，台南市房價上漲交易案件主要分布於東區、南區、永康區(大橋區段徵收區)及安平區。

台中市則以1.41%的季漲幅在六都中居次，內政部表示，上漲交易案件主要為南區、西屯區(逢甲商圈、中部科學園區、五期重劃區)周邊。

台北市季變動率則為第三名，內政部指出，台北市住宅價格指數從2017年起下修，但在去年第3季轉為上升，本季上升幅度達1.32%，主要上漲案件集中在捷運內湖站、南港第一期市地重劃區(軟體經貿園)、重陽重劃區(重陽路及向陽路)及中山區。

內政部表示，針對這些上漲明顯的地區，後續將密切關注有無炒作情形。

內政部表示，為遏止短期哄抬炒作，相關部會目前已依「健全房地產市場方案」推出兩波選擇性信用管制，三波預售屋聯合稽查，立法院在本週初審通過房地合一所得稅2.0修法，實價登錄2.0並預計在7月上路。政府將密切關注後續房價變動情形，滾動檢討。