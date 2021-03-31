快訊

不滿中國留一手？譚德塞帶隊批評「WHO武漢報告」

AZ疫苗擴大施打！ 增16接種點 22萬醫事人員可打

好威！長榮航空、長榮航勤同步獲國際醫藥冷鏈運輸認證

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
長榮航空與國內、外多家溫控載具供應商合作，並結合監控裝備追蹤運送產品的溫溼度。 圖/長榮航空提供
長榮航空與國內、外多家溫控載具供應商合作，並結合監控裝備追蹤運送產品的溫溼度。 圖/長榮航空提供

長榮航空（2618）及長榮航勤近日分別獲得國際航空運輸協會(IATA)醫藥冷鏈運輸國際認證(CEIV Pharma)，此項認證涵蓋長榮航空及其在桃園國際機場地面服務及空中運輸業務，是台灣唯一同時也是目前全球少數空地勤業務同時獲得此項認證的航空公司，成為全球醫藥冷鏈運輸業務一條龍式服務的主要領導者之一。

長榮航空及長榮航勤近年導入藥品冷鏈運輸業務後，年均成長率達30%，因看好未來市場，在桃園國際機場公司大力協助下，向IATA提出CEIV Pharma認證，聯手爭取更大的冷鏈商機，經過逐項檢查標準作業流程的嚴格審核，於今年3月底陸續通過獲得證書。

長榮航空表示，公司多年來均有從事尖端高科技及醫療用品運輸業務，具有豐富的經驗，從運送條件須符合避震、恆溫的晶圓產品，至極低溫-80°C疫苗，皆具備溫控貨物運輸及儲放能力；此次長榮航空獲得醫藥冷鏈運輸國際認證，更加證明長榮航空冷鏈運輸已達國際最高標準的專業能力，可以提供貨主安全、可靠、高穩定度及時效掌握的保證。

長榮航勤指出，2018年長榮航勤就已經開始積極布局現代化醫藥品冷鏈物流市場，建構醫藥品等冷鏈貨物之機場地面各項作業能力，此次取得醫藥冷鏈運輸國際認證，成為台灣唯一獲得此項認證地勤公司，是長榮航勤重要的里程碑；不僅代表冷鏈運送作業獲得國際上的肯定，亦象徵追求高品質作業的決心，未來不但持續服務長榮航空的冷鏈運輸，業務範圍也將擴及至全球航空公司運送來台在桃園國際機場的冷鏈服務，讓台灣的冷鏈地面作業與國際接軌。

長榮航空與長榮航勤特別重視醫藥冷鏈運輸的風險評估與管理，無論在運送前的場站能量分析評估、人員訓練、處理程序等皆有完善規劃，且藥品在運送過程均全程監控並優先作業，並需確保貨物品質無論在空中運輸及機場地面運送過程，都能嚴格控管不受到環境溫度差異干擾，在認證過程中深獲IATA肯定。

長榮航空貨運方面的運能，除了以777F貨機載貨外，也充分運用777-300ER、787、A330-300等中長程機隊機腹載貨的優異性，提供各式貨品及冷鏈運輸的全方位服務；在疫情期間為因應COVID-19疫苗嚴苛溫控運送條件，另設有專案小組，自2020年起擴大與國內、外多家溫控載具供應商合作，提供冷藏、低溫、極低溫等各式的運輸服務，最低溫的溫控載具甚至可以在無須乾冰使用情況下，利用物理化學反應特性，可將疫苗保存在-80°C 且最長達144小時，並結合監控裝備追蹤運送產品的溫溼度，提供安全、多元、便捷、迅速的COVID-19疫苗運送服務。

長榮航空及長榮航勤此次榮獲IATA CEIV Pharma認證，除可提昇企業本身形象、獲得客戶信賴外，並有利於爭取加入全球COVID-19疫苗運送行列，為全球防疫盡一份地球公民的力量。

長榮航空 疫苗 機場

延伸閱讀

血栓通報續增加 德限制AZ接種年齡

新北醫護打AZ疫苗比例低 侯友宜籲踴躍施打

AZ疫苗再多一國限打！德國建議只用於60歲以上民眾

我AZ疫苗接種破萬人 專家：4月開國門有難度

相關新聞

強！ 長榮航空、長榮航勤 同步獲國際醫藥冷鏈運輸認證

長榮集團今天表示，長榮航空及長榮航勤近日分別獲得國際航空運輸協會(IATA)醫藥冷鏈運輸國際認證(CEIV Pharma...

星宇航空開破百職缺！空服員要招200人 沒經驗也可以

因應2021年下半年度航班規畫與交機時程，以及後疫情時代航空旅遊業復甦後部門人力需求預作準備，星宇航空今天宣布展開空、地...

資產價值少算近千億、散戶被坑？ 台紙：下市案眾望所歸

台紙去年4月召開臨時股東會決定下市，不過，卻爆出有小股東指控台紙高層涉嫌隱匿資產，未估算越南的高爾夫球場、別墅、俱樂部和...

嘉義最強透天店面 租金收好收滿、轉手大賺1442萬

實價揭露，嘉義車站旁一間帶租約透天店面交易，屋主以1926萬元買進，隔成20間套房收租六年後，以3368萬元轉手，獲利1...

瞄準跑車商機 TOYOTA推GR SUPRA炫魅獨藏版、限量10台

瞄準國內頂端汽車市場商機，看好跑車市場還是很有吸引力，TOYOTA總代理和泰車（2207）於今（31）日發表TOYOTA...

去年Q4六都房價全面上揚 內政部點名這些地區

內政部今（31）日發布去年（2020年）第4季全國住宅價格指數為108.17，較上一季上升1.2%，且連續兩季上升幅度超...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。