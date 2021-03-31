星宇航空開破百職缺！空服員要招200人 沒經驗也可以

因應2021年下半年度航班規畫與交機時程，以及後疫情時代航空旅遊業復甦後部門人力需求預作準備，星宇航空今天宣布展開空、地勤人才儲備招募，共開出約127項職缺，包含客艙組員、資訊、機務、營業、客服、機場運務及內勤行政等，即日起可至星宇航空招募網站了解詳細職缺內容及報考程序，同時歡迎應屆畢業生加入。

星宇航空執行長翟健華表示，過去一年全球航空業受疫情重創，許多航空相關產業執行人力調整措施，而這段期間，星宇航空帶領每位員工一同度過疫情，利用疫情期間優化各項作業流程，持續各項基礎建設並擴展航線佈局，如今漸可看到航空市場復甦的跡象，期盼能延攬對航空業抱持熱情的人才加入，著手迎接航空旅遊市場的復甦。

星宇說，配合機隊成長及航線擴張的規畫，計畫招募超過200名儲備客艙組員，並首次開放應屆畢業生應徵，依有無空服經驗區分為三項職缺，分別為座艙長專班、具客艙組員經驗及無客艙組員經驗。

星宇說，該次特開座艙長專班職缺，瞄準具國際航線單走道機型全艙帶班或雙走道機型單一艙等帶班兩年以上經驗者，加強培訓成為空服團隊領袖，指揮調度客艙安全及服務工作，掌握組員勤務表現、異常狀況及旅客意見處理。

星宇說，座艙長專班及具兩年以上空服經驗組員甄試，預計於今年4月起陸續展開，需通過視訊面試、現場徵試及體格檢查，報到時間為今年第三季起陸續報到。無客艙組員經驗職缺規畫在今年第三季甄試，流程包含現場初／複試、體格檢查，並預計今年第四季起分批報到。

除了客艙組員招募，星宇說，另開出124項地勤職缺，領域包含人資、財務、營運、法務、營業、客服、總務、保全、運務、機務、資訊。除希望延攬業界有經驗者加入團隊，提供不同角度的見解及作法，也歡迎應屆畢業生投遞履歷，加入培訓成為優秀的航空新鮮人。

星宇說，肩負為台灣民航產業培養專業技術人才的使命，首度招募培訓維修機械員，開放專科以上理工相關科系畢業、飛機維修科系的有志青年報名，錄取後接受為期約4到6個月的基礎訓練課程，包含航機構造知識、維修相關理論及實務演練，通過考試及適職評估後，成為星宇航空機務團隊的一份子，共同維護旅客的飛行安全。