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資產價值少算近千億、散戶被坑？台紙：下市案眾望所歸

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

台紙去年4月召開臨時股東會決定下市，不過，卻爆出有小股東指控台紙高層涉嫌隱匿資產，未估算越南的高爾夫球場、別墅、俱樂部和工廠等資產，使公司以每股20.8元被賤賣，實際價值每股應有150-200元的價值。對此，台紙公司回應，越南土地的地主是越南當地市政府，台紙只是承租50年，當然不能算是帳上的資產價值。

有台紙小股東指控，台紙當初下市是以賤價出售，並未重估越南資產，台紙在越南胡志明市擁有300公頃高爾夫球場、120間湖景別墅等資產來看，其在越南投資的不動產價值應有近千億元的水準。加上台紙在台南市新營區也有24筆土地，帳上資產水準豐厚，卻未被計算到當初下市收購時，每股應有價值，形同坑殺散戶，已向台北地檢署提告。

對此，台紙公司表示，公司去年終止股票在台灣證券交易所交易的決定，都是依照法令聘請獨立專家提供專家意見，在股東會上超過98%出席股東決議通過，可以說是眾望所歸。後來也都報請相關主管機關核備，才能順利完成。更重要的是，已經將所有價金都以匯款或支票方式發出，股東們也都收到。

台紙強調，到目前為止，沒有任何小股東自救會來找公司，很驚訝會有這樣的風聲。同時，越南的土地為胡志明市政府所有，台紙只是承租50年，目前租約已達一半，還剩下20餘年，頂多有殘餘租金價值，不可能可以認為帳上資產。

台紙 股東會 越南

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