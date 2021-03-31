長賜輪脫險 產險大老分析長榮海運有哪些責任

長賜輪脫險，後續賠償責任受到關注。海洋大學漁業學系畢業，擁有豐富跑船經驗與船長執照的中央再保險公司（2851）前總經理邱發展表示，沒有證據顯示擱淺事故怎麼發生，不宜粗糙判斷誰的過失，但他可以很嚴謹地分析並論斷長榮海運（2603）到底有沒有過失責任。

首先，長榮是以期租(time charter)方式向日本船東租進長賜輪，依照租約規定，船舶所有權、保養、船員雇用訓練及保險安排都屬於日本船東的權利義務，長榮根本無從參與。

站在風險管理的觀點，長榮有許多船舶採用這種期租模式是很有智慧的，租方把風險轉嫁給船東；船東則是依賴保險把風險轉嫁給保險公司。

這在企業使用車輛方面也是一樣，為了轉嫁風險，企業甚或個人已普遍採用租車方式。

當然，身為租方的長榮對貨物的照顧義務是有責任的，幸好這次擱淺事故並沒有發生明顯貨損。

至於共同海損，這是每個相關獲救財產利益當事人須共同分擔的責任，假設日本船東宣布共同海損，長榮海運也會分攤到貨櫃、燃油和運費…等等。

不過，日本船東若真宣布共同海損，外界估計約5,000萬美元的救助費用就會暴增，因會需要理算、人員等其他成本，這還不包括間接無形的額外成本，非常不值得，他懷疑日籍船東會這麼做。

船舶航經蘇伊士運河是強制領港的，一定要雇請當地領港兩名在駕駛台。領港的領航雖然是顧問性質，但主導航行的角色是受到尊重的，除非出現明顯問題，一般船長是不會干預領港的。

全球港口的領港規範也都是如此，唯一例外是巴拿馬運河的水閘領航，領港有絕對權力指揮控制船舶，不容船長或任何人干預，主要是因運河設施昂貴複雜，船舶的移動是靠水閘升降水位與火車拉動，而不是靠船舶動力。一旦發生意外，運河當局會負全責的。

蘇伊士運河當局有無問題（先不論過失）？蘇伊士運河領港的長期惡習是讓每艘通行的船舶普遍詬病的。邱發展多年前有多次航經蘇伊士運河經驗。埃及大致是禁酒的，但領港都很瞭解一般船上備有不少烈酒，他們會帶同隨從上船索求烈酒。索求不滿足就刁難怠工。航行中膜拜時間到了還會鋪毯跪拜。

運河當局為了讓擁塞的船隻加速通過以增加收入，對於船速的控制也很鬆散。大型船在運河速度太快是會有艉坐效應及淺水效應，太靠近河岸還會有岸壁效應。

滿載狀況的長賜輪，在駕駛台上根本看不到河岸，必須在兩側加強輔助瞭望，這可能是現代貨櫃船大型化出現的問題之一。

總之，他實在找不到長榮在這次擱淺事故有任何過失。反而要肯定長榮在風險管理方面的策略相當高明。

至於日本船東方面，他也很難想像有重大過失，但不同的是，船東的法律賠償責任是無法規避的，而這責任也應該都在保險的理賠範圍。

※ 提醒您：禁止酒駕。未滿十八歲，禁止飲酒。