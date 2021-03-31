東元：下午將公布下屆董事提名人選
近期爆出經營權爭議的電機大廠東元（1504）將於今（31）日下午五點半舉行記者會，公布下屆董事提名人選，預期會由東元董事長邱純枝出席公布。
東元將在5月25日召開股東會全面改選董事，其中董事席位7席、獨董4席，共改選董事11席。
東元集團會長黃茂雄與長子、前常務董事黃育仁近期爭奪經營權情況激烈，父子決戰已成定局。外界預期，公司派將由黃茂雄與大股東寶佳、華新共推11名董事候選人。
黃育仁先前則已公布7席董事候選人名單，包括一般董事候選人黃立聰、黃育仁、方頌仁等3人，以及獨董候選人李明萱、劉積瑄、孫又文、侯智升等4人。
本次東元董事會改選預期將有18席候選人參選，也是東元董事改選史上首度出現超額競選的狀況。
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