「房仲小嫻」陳若嘉用熱情與真誠經營客戶 業績冒泡

21世紀不動產七期河南加盟店經理陳若嘉，因為長相神似女藝人小嫻，因此有著「房仲小嫻」封號。在2020年初疫情嚴重期間，仍交出成交5件、總價約3,000萬的漂亮成績。陳若嘉表示，她希望透過房仲工作幫助更多人一圓成家夢想。

外向活潑的陳若嘉，是同仁眼中的陽光女孩，把客戶當成朋友，視每個案件如己出。在樂觀的背後，有段不為人知的辛苦歷程，陳若嘉在單親家庭中長大，因為母親早逝，她很早就半工半讀自力更生。

商經科畢業的陳若嘉，坦承一路走來跌跌撞撞，「剛出社會陸續在餐廳與服飾店工作，很喜歡服務業與人互動的感覺，每次認識新朋友都彷彿增廣見聞。」陳若嘉抱著積極態度面對工作，幾年後決定轉戰房仲業，也從此安定下來，致力於幫客戶尋到夢想家，陳若嘉擁有7年房產資歷，年紀輕輕的她就出任在21世紀不動產七期河南加盟店經理。

之所以選擇21世紀不動產，陳若嘉表示，是看上好口碑，「很早就對21世紀不動產這個國際品牌非常嚮往，加上品牌強調自由奔放的精神跟我的個性很像，加入團隊後徹底拓展我的視野，除了學習到更多房產知識，果真遇過許多國外客戶及香港客戶對我們21世紀不動產給予很高的評價，覺得看到CENTURY 21這個LOGO就感到安心，讓我每天對工作充滿動力。」

如何獲得客戶信賴？除了展現熱情與積極，陳若嘉她認為，本著善意初心也很重要。她舉例，有一次她幫買方客戶拜訪屋主，但因為對方給錯地址。到屋主家拜訪時，才發現並非賣方，但當下與屋主聊得很來，最後竟然說服他賣屋。她說：「當下只是一心想幫買方找到合適案件，雖然是陌生成功開發案件，但只要出發點對，老天爺也會助一臂之力。」

陳若嘉也曾為單親媽媽圓成家夢，「多年下來辛苦存了一筆錢，卻因為預算不足買到合適的房子，我很努力把買方狀態告知屋主，最後竟然發生奇蹟，屋主說情感比錢更重要，願意讓這位單親媽媽有一個家，成交當下我感動到快哭了！」陳若嘉總是設身處地為客戶著想，每一次成交對她來說，都是彌足珍貴的經驗。

天生熱情健談、喜愛與人分享，陳若嘉的親和力讓人沒有距離，她也把每一位客戶當朋友，希望幫助他們找到正確的商品，「買房是人生大事，房產是高總價產品，過程中需要更多的傾聽，我會盡所能提供客戶各面向的買房規劃，甚至把每個物件當成自己的房子照顧，有時候不小心做太多，同事都笑我是現代神農氏，因為太愛嘗試各種可能了，但我樂此不疲，只要真心誠意付出，客戶就能感受的到。」