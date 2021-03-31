全球機械線上採購大會台中場 吸引44國230家買主

經濟部國際貿易局委託外貿協會上午在台中舉辦「全球機械線上採購大會」，總計吸引44國230家買主報名參加，其中包括指標性買主美國工具機領導廠商Haas Automation、巴西製鞋大廠Grupo Dass、美國Illinois Tool Works、阿爾及利亞機械設備指標代理商DPA及設備進口商Sarl Klein Fab等，我方有東台精機、上銀科技等190家廠商參加洽談，洽談場次逼近1000場。

所謂的線上採購，是透過網路讓國外買方上線，再由我方廠商到達今天的會場，排隊上線與對方透過網路接洽商務事宜。因時差關係，設在飯店裡的採購大會上午7時起即有廠商上線，場面十分壯觀。

外貿協會董事長黃世芳致詞說，去年第四季起景氣已逐漸恢復，一、二月不論是機械業或是工具機業的出口都大幅成長，機械業的成長比去年、前年都成長了20%幾，聽業者反映都說現在訂單滿滿，甚至產能都排到下半年，且景氣的熱度也可以從採購大會的盛況可以感受得到。

雖然如此，台灣工具機暨零組件公會理事長許文憲仍指出，工具機業的訂單確實自去年11月湧入，比去年成長了3成，一、二季沒有問題，但三、四季是否能維持下去，還待觀察全球的疫苗效果是否穩定。對此，黃志芳則以以往病毒流行多在3年即結束回應，表示若從去年一月開始算，今年疫情即會逐步降穩，所以他對疫情仍持正面樂觀的看法。

另外，經濟部國際貿易局主任秘書戴婉蓉致詞時說，非洲的需求比前年增加了8倍，顯示非洲的成長已是台灣未來值得注意的方向。

外貿協會指出，雖目前國際商務往來尚未恢復正常，但全球工業需求已逐步回升，本次活動除了海外買主踴躍報名，以來自新興市場(如阿爾及利亞、埃及、奈及利亞、哈薩克等)為主，次為新南向市場(如印度、孟加拉、菲律賓、越南等)、中國、成熟市場(如歐、美、日、韓等)，營業額逾1億美元買主達11家。此次買主主要採購品項為工具機，其次為橡塑膠加工機械、食品包裝機械、機械零組件、木工機械、紡織機械、食品加工機械、製鞋機械。