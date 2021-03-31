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台灣機械實力大爆發 貿協全球機械線上採購洽談近千場

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
「全球機械線上採購大會」吸引44國230家買主報名參加。記者宋健生/攝影
「全球機械線上採購大會」吸引44國230家買主報名參加。記者宋健生/攝影

隨著世界各國疫苗施打、經濟重啟，各國政府開始重視並建立「自主供應鏈」，為搭上此波對設備業有利的機會，經濟部國際貿易局委託外貿協會於今(31)日率先在台中辦理「全球機械線上採購大會」，吸引44國230家買主報名參加。

這次指標性買主，包括美國工具機領導廠商Haas Automation、巴西製鞋大廠Grupo Dass、美國Illinois Tool Works、阿爾及利亞機械設備指標代理商DPA及設備進口商Sarl Klein Fab等。

我知名機械大廠則有東台精機（4526）、高明精機、銓寶工業（4575）、慶鴻機電、天崗精機、大康織機、大光長榮機械、上銀科技（2049）等190家廠商參加洽談，洽談場次逼近1,000場。

今天線上採購大會開幕式，由貿協董事長黃志芳、國貿局主任秘書戴婉蓉、台灣工具機暨零組件公會理事長許文憲、台灣機械公會監事會召集人莊大立等人主持。

黃志芳表示，目前國際商務往來尚未恢復正常，但全球工業需求已逐步回升，此次活動海外買主踴躍報名，以來自新興市場(如阿爾及利亞、埃及、奈及利亞、哈薩克等)為主，其次為新南向市場(如印度、孟加拉、菲律賓、越南等)、中國、成熟市場(如歐、美、日、韓等)，營業額逾1億美元買主達11家。

而買主主要採購品項為工具機，其次為橡塑膠加工機械、食品包裝機械、機械零組件、木工機械、紡織機械、食品加工機械、製鞋機械。

活動現場也同步辦理兩場研討會，邀請非洲印尼拓銷專家進行第一線剖析。

其中，「非洲拓展新手的第一步」研討會邀請非洲文化資訊平台wowAfrica阿非卡執行長盧韋辰、經營非洲30多年的Kent machine tools service 總經理林金洲，及銷售機台至南非/西非的國倉機械廠總經理王健蒼，分享非洲商務文化、機台銷售、機械售服等經驗與觀察。

此外，「印尼機械市場暨汽車產業運用」線上研討會，邀請印尼汽車整車產業公會(GAIKINDO) 理事長及印尼汽機車零件製造公司集團子公司PT Dharma Precision Tools 總監，分享印尼汽車產業供應鏈發展概況、相關產線衍生出的機械設備採購商機，以及印尼工業4.0下汽車產業自動化、數位化的走向。

儘管新冠疫情打亂了台灣機械業海外拓銷腳步， 但今年1月至2月台灣機械出口值達39億美元，成長26.5%，品項以機械零組件(成長率19.9%)為最大宗，其次為綜合加工機(成長率9.5%)、滾珠或滾柱式線性滑軌(成長率124.9%)等，顯示全球製造業市場回溫。

為持續協助台灣廠商爭取海外商機，外貿協會將於5月19日辦理「智慧城市採購大會」，4月1日起開放報名，歡迎有興趣參加的廠商逕至貿協採洽易(https://isourcing.taiwantrade.com/home)報名。

經濟部國際貿易局委託外貿協會於台中辦理「全球機械線上採購大會」。記者宋健生/攝影
經濟部國際貿易局委託外貿協會於台中辦理「全球機械線上採購大會」。記者宋健生/攝影
貿協董事長黃志芳(後站立者)為參加線上採購洽談會的廠商加油打氣。記者宋健生/攝影
貿協董事長黃志芳(後站立者)為參加線上採購洽談會的廠商加油打氣。記者宋健生/攝影

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