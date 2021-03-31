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南機場整宅都更 北市府：三期已達1坪換1坪

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
更新處日前舉辦南機場整宅都更模擬選配說明會，居民踴躍參與。圖／北市更新處提供
更新處日前舉辦南機場整宅都更模擬選配說明會，居民踴躍參與。圖／北市更新處提供

北市萬華南機場公寓近一甲子歷史，亟需都更。都更處表示，市府持續深耕駐點與地方居民溝通，6年來辦理百場說明會，並考量弱勢、身障等不同族群、居民權益，三期和一期1棟可1坪換1坪，超過半數住戶支持當前都更的分配成果。

北市都更處指出，南機場住戶成立更新會超過6年，市府持續深耕駐點，協助地方居民溝通協調、整合意見，並辦理逾百場說明會，成功協助居民籌組成立更新會；目前南機場一、二、三期整宅更新地區已分別成立單元一、單元二、單元等三個更新會，並各自推動。

更新處強調，居民簽意願書並非「誘騙」，而是不斷地召開會員大會，持續分別凝聚共識，由居民組成的更新會為主體，共同討論最適方案。

更新處表示，南機場整宅都更過程，與更新會充分溝通，並考量弱勢、身障等不同族群、居民權益。其中南機場三期與一期1棟，目前可分配成果，已經可達到原有權狀1坪，更新後可選配室內1坪建物的原則，即原有權狀8坪的住戶，可以選配到室內8坪權狀更新後約12坪的新建物。

另外，更新處說，去年12月、今年1月有辦理三期與一期1棟更新會模擬選配作業，3月28日舉辦模擬選配結果說明會，參與模擬選配達66％，超過半數住戶支持當前都更的分配成果。

都更處表示，南機場整宅推動都市更新以來，皆本於公正、公平、公開立場，尋找最適合地方居民需求之規劃方案，最重要的是居民、實施者間的溝通與信任，期盼南機場整宅能早日整合成功。

南機場 都市更新 都更

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