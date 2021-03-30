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邱純枝：東元新董事候選人將出爐 符合股東對績效提升期待

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導
東元董事長邱純枝。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影
東元董事長邱純枝。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影

東元（1504）今(30)日在線上法說會中，法人提問持股5.3%的外資Silchester發文力挺黃育仁所提出的東元營運規劃，對此，東元董事長邱純枝表示，經營團隊會持續跟股東溝通、爭取支持，新的11席董事候選人很快就會出爐，能夠符合股對於東元績效提升的期待。

她指出，提出改革(指黃育仁)我們看到、也聽到，事實上也很高興，因為有很多的內容，就是去年12月22日董事會共同決議的這樣的一個成長方向，也就是說大家對於這個成長的策略跟方向，這個承諾是一致的，有更多的人要一起來督促東元，繼續讓我們經營團隊兢兢業業，不斷地提升我們的績效達到股東的要求。

邱純枝說：「針對所有的股東都一樣，站在經營團隊的立場，會繼續溝通跟爭取支持，東元董事會推薦的董事的名單也很快就會出爐，相信我們也能夠來符合股東對於東元績效提升的期待。」

談到績效，她認為，做為經營團隊就是不斷地努力，日前公布的獲利是過去六年裡創下新高，在整個現金管理裡面，沒有因為去年疫情的關係，造成的現金的部位流失，反而在今年，還能夠發放比過去更高的股利，不論是絕對金額或者是配發率也好，也達到新高。

邱純枝強調，很多股東過去一直希望能夠簡化投資，希望活化閑置資產，去年即便在疫情當中也在完成兩項資產開發的工作，松江大樓做了危老的重建以及冠德合建新莊廠。經營團隊努力的在進行資產的活化，以此來回應重要的股東對於多元活化資產的要求，這個努力是不會停止的。

她說：「我不知道什麼是最佳績效，但經營團隊是非常努力在不斷地創造更好的績效，提出我們的成績單，證明有一步一步的做到。」

東元 股東 疫情

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