全球經濟樂觀復甦 元大：台幣維持稍強走勢

「IMF與OECD都調高過去的經濟預測，我們逐漸要從疫情走出來了！」元大寶華綜合經濟研究院董事長梁國源30日預測，全世界經濟的復甦力道會比過去想像強勁，聯準會期望世界能夠不讓經濟過熱、且通膨可控制。他認為，台灣的電子業與零組件出口將因此受益，不過今年全球復甦下，台灣復甦力道相對不強，因此匯率只會稍微升值。

短期因素帶動景氣

梁國源表示，IMF與OECD今年都將去年10月的經濟預測提升，台灣的經濟預測也從3%提升至4.4%，但為何經濟會如此樂觀？他指出，因為現在短期的景氣循環因素，如疫苗接種人數增加等指標處於順風，且效應大於中長期結構因素，如變種病毒、通膨與在地化生產趨勢上升。

而且他分析，全世界的勞動人流趨勢來看，今年1、2月的狀況比起去年4月已經改善很多，因此人類逐漸適應了疫情下的新常態，讓全世界都開始準備大幅度復甦，台灣也因為出口的增長，經濟有望大幅成長，不過梁國源也直言，過去大家都認為是5G等資通訊產品出口帶動的動力，但其實不是這樣。

他指出，台灣中小企業、電子業與零件供應商等因為長鞭效應（在需求升高時，下游的企業將會增加從上游訂貨的數量）的關係，對供應鏈下階段訂購的金額會成長，也會讓OEM、ODM產業跟著成長。台灣最近的表現比韓國還要亮眼，但長鞭效應的反面來說，也會讓台灣出口衰退的幅度高於韓國，如過去2015年全球經濟走弱時，台灣的衰退就遠高於韓國。

台幣維持稍強走勢

對於台灣的匯率狀況，他說彭博預測新台幣兌美元還是會走強，但是趨勢會減緩，比起去年下半年還要弱很多，大約會坐落在1美元兌28元上下的價位，為何台灣沒有以前強？他指出，美國今年經濟成長率預測7%，台灣去年表現已經很好，但世界也逐漸復甦，因此台灣的吸引力便減弱。

寬量國際策略長谷月涵提到，央行會觀察人民幣匯率，人民幣強的話，台幣也不會太弱，不過台灣貨幣主要還是受美國市場影響，現在市場現金很多，錢通通到股市，讓股市泡沫化，至於泡沫會不會破，還是要看資金的流向。

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