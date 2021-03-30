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北捷用盆栽遮蓋「天龍國樓梯」 民眾：此地無銀三百兩

LEXUS贊助法文音樂劇《鐘樓怪人》舉辦抽獎贈票活動

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

和泰車（2207）代理的LEXUS品牌，全力體現『Experience Amazing』的品牌精神，除卓越駕乘品質、頂級售後服務，更結合音樂、藝文、旅遊等主題，希望能提供無與倫比的體驗活動，創造獨一無二的經驗，2021年，LEXUS將贊助經典法文音樂劇《鐘樓怪人》並安排劇團由LEXUS專車接送。

LEXUS近年積極贊助各項音樂盛事，從知性優雅的世界級古典音樂會、新潮時尚的國際知名電音派對，到今年贊助經典法文音樂劇鐘樓怪人，希望為熱愛藝文活動的車主及粉絲，創造更多Experience Amazing的體驗。

《鐘樓怪人》於今年打破紀錄，首度在台灣兩城市（台北、高雄）巡迴演出。高雄衛武營歌劇院場次自開賣後，六場演出已搶購一空，在與國外劇團及場地方協商過後，決定再加碼，於今日（3月30日）中午12點開賣高雄僅此一場的加演場次。

5 月 19 日至 5 月 23 日在高雄衛武營國家歌劇院（高雄市鳳山區三多一路1號）、5 月 28 日至 6 月 6 日在台北流行音樂中心（台北市南港區市民大道八段99號）演出，強勢回歸，已經吸引音樂劇迷搶票。《鐘樓怪人》自2005年首次來台後，來台六次，場場爆滿，台北場次僅剩不到四成門票。

過往都只有在台北上演的《鐘樓怪人》，今年更成功取得高雄衛武營國家歌劇院場地，前進高雄，由於高雄場次已完售，在收到南部觀眾「希望加場」的許願後，主辦單位開啟了長達一個半月與國外劇團及衛武營歌劇院的討論。這場加演，也將會是高雄場次的唯一加演，之前沒搶到票的觀眾，務必把握最後進場朝聖《鐘樓怪人》的機會。

另外，LEXUS也將於LEXUS臉書粉絲專頁及IG舉辦抽獎贈票活動，期盼帶領LEXUS粉絲親身前往感受經典法文音樂劇的魅力！請密切注意LEXUS官方動態。

國家歌劇院 和泰車 音樂會

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