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東元外資大股東發文挺黃育仁 董事長邱純枝：續溝通爭取支持

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導
東元集團少主黃育仁傳將自行提出過半數的六席董事，角逐今年改選，成為今年東元經營權之爭新變數。 圖／東元提供
東元集團少主黃育仁傳將自行提出過半數的六席董事，角逐今年改選，成為今年東元經營權之爭新變數。 圖／東元提供

東元（1504）歐系最大股東之一、持股5.3%的外資Silchester發文力挺黃育仁所提出的東元營運規劃。由於Silchester是東元最大外資股東，動向受到重視，在今(30)日東元線上法說會中，就有法人向東元董事長提問此事，邱純枝則表示，經營團隊會持續跟股東溝通、爭取支持，新的11席董事候選人很快就會出爐。

Silchester發文表示，東元必需更簡化其相關商業投資，聚焦核心業務、改善資本分配的紀律，但目前為止東元經營團隊表現並不令人滿意，在即將到來的東元董事會改選中，將會支持黃育仁陣營及其所提出的改革方案。

Slichester提到，近年來東元的股東權益報酬率表現普通，曾多次向東元董事會表達希望改善資本分配和投資紀律問題，及處理非核心資產。

Silcheste相信，黃育仁的改革方案將會改善東元體質和股東權益，東元董事會應將此提案納入股東會的表決議案中。

東元 股東會

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