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台商回流投資 上市公所雙鍵化工斥資20億宜蘭設廠

聯合報 / 記者王燕華／宜蘭即時報導
上市公司雙鍵化工投入20億元，在宜蘭縣五結鄉利澤工業區設廠，第一期已完工今天剪綵。 圖／民眾提供
上市公司雙鍵化工投入20億元，在宜蘭縣五結鄉利澤工業區設廠，第一期已完工今天剪綵。 圖／民眾提供

以生產精密化學產品為主的上市公司雙鏈化工，響應台商回台投資計畫，投入20億元在宜蘭縣五結鄉利澤工業區設廠，第一期已完工，今天剪綵啟用，行政院副院長沈榮津也出席剪綵，期許產業界把關鍵技術留在台灣。

雙鍵化工成立於1994年，總公司位在新北市，在歐美、印尼、韓國、泰國和大陸都有分公司。這次響應台商回台投資計畫，相中利澤工業區，投入20億元設廠，土地面積近3萬平方公尺，分兩期開發，預計可提供200個工作機會。

第一期已完工，沈榮津在雙鍵化工董事長王棟海陪同下今天出席剪綵儀式，宜蘭縣長林姿妙也出席。雙鍵化工表示，雙鍵宜蘭廠主要規劃生產各式酮類產品、高分子添加劑、光起始劑產品及數位印花墨水等，上月24日已取得宜蘭縣環保局核發的工廠試車核准函，並展開試車作業，年產能預計可達6000噸，終端產業範圍涵蓋電子、農業、廣告包材、傳統產業、工業、生活用品。

雙鍵化工表示，隨著疫情趨緩，預料市場需求將逐步回溫，除持性性開發環保節能新材料及新製程，也提前布局宜蘭廠的產能滿足客戶需求，宜蘭廠並保留二期工程預定地以利後續擴增產品線。

沈榮津表示，雙鍵化工在宜蘭設廠是頗具規模的投資案，也期許產業界把關鍵技術留在台灣，若國內產業持續升級，可望進一步帶動經濟成長。

上市公司雙鍵化工投入20億元，在宜蘭縣五結鄉利澤工業區設廠，第一期已完工今天剪綵，行政院副院長沈榮津（右3）出席。 圖／民眾提供
上市公司雙鍵化工投入20億元，在宜蘭縣五結鄉利澤工業區設廠，第一期已完工今天剪綵，行政院副院長沈榮津（右3）出席。 圖／民眾提供

沈榮津

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