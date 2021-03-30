珍奶拚外交！日出茶太獲帛琉總統家族青睞 將展2家店

珍奶拚外交，日出茶太再獲第一家庭青睞，六角國際（2732）旗下「日出茶太Chatime」國際環島策略再傳佳音，攜手帛琉總統家族Surangel&Sons Co，於今日（30）簽約宣布2021年第3季將於帛琉第一大城柯羅(Koror)開設兩家門市，這次簽約記者會，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）的父親及弟弟都前來參加。

六角國際珍奶拚外交，六角國際旗下「日出茶太Chatime」將於帛琉第一大城柯羅(Koror)開設兩家門市，正式將「日出茶太Chatime」觸角跨足帛琉市場，今年目標5、6家，長遠要展店10家。

六角在菲律賓跟帛琉都在當地找到很強的加盟主，六角董事長王耀輝表示，茶飲很有機會，未來發展的空間很大，有信心長期開店家數會比星巴克多，亞洲平均一杯珍奶售價約2.5美元，美國售價3.5美元、歐、澳5、6歐元，在亞洲地區價格算是非常貴，除了中產階級喜歡，工人階級更喜歡，每一杯飲料都加很多的著料，有些人把一杯飲料當一頓餐。

六角今年加快北歐地區布局，北歐五國已經有三國今年第3季會展店，目前僅挪威、丹麥沒有外，另外三國今年都會展出門市，全世界都有很多店，很多人都會認為，茶飲是一個很好的發展企業，不少國家都是知名企業前來邀約，「日出茶太Chatime」推動的「國際環島策略」，藉由與全球各地優質代理商合作，將台灣經典手搖茶飲好滋味向國際推廣。

在台灣外貿協會牽線引薦下及帛琉駐台辦事處大力促成，甫有機會與帛琉當地重量級Surangel & Sons Co.集團接洽合作，該集團當地事業版圖橫跨五金、建築、旅遊、批發、超市、零售等領域。六角國際希冀該集團豐富商業零售資源，能共同拓展帛琉餐飲市場，同時吸引帛琉當地來自世界各地的遊客，搶進全球觀光市場商機。