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有話直說！Appier每兩周辦線上「happy hour」凝聚人心

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

台灣第一隻獨角獸Appier早在成立之初就走國際化路線，在海外設有十多處的子公司，還併購了印度、日本兩家新創。

面對全球各地員工，執行長游直翰一直希望「人人平等」，建立「直接溝通」（direct communication)的企業文化，從創立以來，游直翰每一季一定主持全球的員工線上會議，各階段的策略都告知員工，讓大家有共同的方向，也會邀請不同團隊來分享工作內容。

營運長李婉菱說，另一個重要的企業活動是，從去年疫情爆發後增加的線上「happy hour」。

她說，過去每個國家、地區在自己辦公室有小的happy hour，但去年疫情爆發，雖然台灣還可以出外活動，但很多地區封鎖，大家在家上班，為了要讓員工覺得與公司有聯繫、有向心力，也希望紓解壓力，於是擴大規模改辦線上的happy hour，以電話會議的方式，各地區員工自我介紹、分享生活，認識一下其他國家的同事，每周有不同主題談自己的觀點。員工有話直說，甚至如果想認識哪位高階主管，還找來happy hour「自我介紹」。

李婉菱說，擴大辦理happy hour的原因，是因為也有員工試過「點餐到家、線上小聚會」，但反而覺得很沒意思，所以乾脆變成線上聚會，認識一下其他的同事。令營運團隊高興的是，這種線上聚會的互動率佳、幾乎都有三成以上的參與度，甚至還舉辦了線上卡拉OK比賽，游直翰說，他很佩服員工「聲音真的很好，克服了設備不好的問題」。

疫情 日本 併購

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