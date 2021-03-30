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台中山城房市熱！神岡、后里、東勢、草屯新大樓案競出

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
草屯的人口數與商業氛圍為南投縣最優，也帶動當地房市發燒。記者宋健生/攝影
草屯的人口數與商業氛圍為南投縣最優，也帶動當地房市發燒。記者宋健生/攝影

搶攻首購需求與區域性自住客，台中建商紛紛轉往市郊外圍房價低基期區域開發，過去屬於透天市場的東勢、神岡、后里、草屯等地，近年大樓新案競相推出，其中東勢區的大樓也即將告別1字頭房價。

根據正心不動產發佈的大台中房市月報數據，住宅產品中大樓、華廈、公寓與透天厝交易數量，在比例上有明顯消長，購買透天厝的比例逐年遞減，截至去年11月份的統計數據，大樓(含華廈、公寓)與等透天厝的交易比例約為3.3:1，可見越來越多購屋族選擇大樓居住。

住商不動產七期南屯加盟店經理黃盟翔分析，三代同堂的居住觀念已逐漸式微，年輕購屋者所考量的是適居空間大小、可承受總價，以及公設配置所帶來的附加價值，甚至基本的包裹簽收、垃圾處理等，對於雙薪工作的夫妻來說，都是選擇購買大樓產品的誘因。

因東豐快速道路的建設議題，而讓東勢區能見度大增，率先推出大樓案的「惠來上景」系列，第一期推出時為東勢區首件大樓產品，初試水溫即獲市場認同，目前第三期新案基地位在文新街與文新三街口，推估每坪開價將站上2字頭。

而品牌建商坤悅開發的東勢新案坤悅「欣·悅」，基地位在東勢新盛街，鄰近東勢市中心，具備學區、賣場等生活機能，此案坪數規劃25至37坪，每坪單價19萬元起。

此外，近三年來住宅土地價格漲幅非常顯著的神岡區，去年的住宅用地均價達每坪24萬元上下，預計未來將推出大樓案的有昌祐、鉅懋、良聚、豐閱等建商，合計新案總銷約30億元。

其中，已搶先開賣的坤聯富「澄臻」，基地位在神岡文昌街上，受惠於豐洲科技工業園區二期、擴大神岡都市計畫等建設利多，自住客湧入，此案產品規劃36至39坪，每坪開價30萬元。

而后里區今年將推出的新案粗估總銷有40億元，其中最大案為預計第3季進場的展裕建設月眉段新案，採大樓、透天綜合開發，地點位在麗寶樂園旁，總銷20億元，將聘請七期豪宅建築大師戴育澤全新打造。

此外，還有巽揚建設「后科1時代」大樓案，中正路近主和路，基地1,003坪，總銷約7億元。

南投草屯鎮則是早在3年前就有大樓新案推出，頗受在地客青睞，據久樘開發行銷總經理黃照旺分析，草屯的人口數與商業氛圍為南投縣最優，南投縣內屬於中高收入族群的公務、教職人員，大多選擇草屯定居。

加上中投公路、國道3號等路網前往台中市區僅30分鐘車程，未來還有捷運延伸到草屯的建設議題支撐，讓在地青年購屋族願意定居家鄉。

如「久樘四季Villa」基地位在富春路四維巷，屬於南開科大生活圈，擁有國小到高中完整學區，鄰近台灣工藝文化園區、植物園等大片綠地。

整體以2,600坪超大基地開發渡假休旅莊園，社區內擁有超過1,800坪私人專屬花園，以及35項全齡公設，產品規劃獨樹一格，不只當地市場獨有，在中部地區也是相當罕見的高規格設計，目前推出限時購屋方案，三房含車位總價688萬元起。

此外，已在草屯推出第三期大樓案的富宇建設，最新預售案「富宇博愛苑」位在草屯博愛路上，基地面積1,014坪，社區規劃136戶純住家，產品規劃為24至36坪，每坪開價約25萬元。

東勢、神岡、后里、草屯近期推案概況一覽。資料來源：市調
東勢、神岡、后里、草屯近期推案概況一覽。資料來源：市調

建商

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