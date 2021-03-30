快訊

不祥之兆？昨晚台北驚見「血月」 真實原因令人搖頭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃機第三航廈新建工程決標 由榮工與南韓三星團隊承攬

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導

桃園國際機場公司第三航廈土建工程第二次招標，於3月26日完成評選會議，經評選委員評選Samsung C&T Corporation（三星物產）/榮工工程股份有限公司組成之共同投標團隊為最有利標，並於今（30）日上午9時30分召開決標會議，完成決標行政程序，確認由Samsung C&T Corporation（三星物產）/榮工工程股份有限公司組成之共同投標團隊得標，機場公司暨顧問團隊將與得標廠商攜手並進，共同為國人打造嶄新國門。

機場公司表示，此案土建工程預算金額約新台幣445億元，確認得標廠商後，團隊後續將展開開工前準備工作，包括外籍工作人員的引進、用地交付清點、臨時辦公房舍規劃，以及先期施工計畫提送等相關事宜，並接續與得標廠商辦理工程開工事宜。

除土建工程外，機場公司也正進行機電工程招標作業，工程金額105億元，將配合第三航廈興建期程推動，並分階段於2024年完成北登機廊廳、2025年主體航廈及2026年南登機廊廳之工程。

機場

延伸閱讀

桃機三航廈決標！ 原團隊捲土重來通過評選

綠帶雜亂 汐止康寧街二期拓寬加強綠美化

乳癌研究引起美國學者關注 路透社採訪羅東博愛團隊

從去年寒假盼到今年暑假 暖暖運動公園遊具翻新牛步化

相關新聞

護國神山加持 台南熱門輕移民區年增千人

依據台南市民政局資料統計，2020年台南各行政區遷入人數扣除遷出人數後，安南區增加1,190人奪冠，其次為善化、中西區、...

東元父子決裂！黃茂雄曝「教子無方」心情：兒子找阿嬤壓我

「我非常健康，而且很愉快很輕鬆，」父子針對經營權之爭數次出招後，東元集團會長黃茂雄首度受訪時臉色一派輕鬆，「當然不是完全很輕鬆，我可以更愉快，但是ok，吃得下睡得好。」

東元改選 黃育仁擺出七人黃金陣容

東元集團會長之子黃育仁昨（29）日公布參與東元本屆董事改選名單，主打「海歸派」，專業背景涵蓋資訊科技（IT）、電機、材料...

景氣回溫 雙北都更宅標脫率五成

財政部國產署昨（24）日標售十案、29戶都更宅，吸引逾30封標單投標，總銷14.7億元都更宅最終標脫15戶，標脫率約五成...

台中山城房市熱！神岡、后里、東勢、草屯新大樓案競出

搶攻首購需求與區域性自住客，台中建商紛紛轉往市郊外圍房價低基期區域開發，過去屬於透天市場的東勢、神岡、后里、草屯等地，近...

壽險資金重磅回歸 商用不動產投資首季年增126%

德戴梁行統計，今年首季商辦交易304億元，較上季小減9%，和去年同期相比則大幅成長126%。首季買盤全以國內資金，自用型...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。