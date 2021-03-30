台中七期豪宅區驚見「城市稻田」！聯聚邀學童下田趣

台中七期豪宅區驚見城市稻田！聯聚建設善用開工前基地空間，今(30)日攜手惠文國小、惠來國小，讓上百位學童化身小小農夫，在台中市中心體驗春耕樂趣。孩子們戴上傳統斗笠，跟著青農大哥們下田插秧，感受泥土的氣味，體驗白米飯從農地到餐桌的歷程。

這塊「全台中最貴的城市稻田」，是聯聚建設去年以每坪約216萬元價格，購入的七期市政路、惠來路口1,019坪土地，成交總價約22億元；預計第3季推出總銷約80億元的「聯聚芳瑞」。

聯聚建設總經理王于娟表示，大部分基地在動工前都會設置圍籬隔絕工地，但聯聚希望能讓閒置期的基地，有更溫暖、友善鄰里的可能，因此由聯聚文教基金會發起城市稻田計畫，當聯聚邀請周邊學校，一起參與稻田認養的時候，很快就獲得支持。

王于娟說：「學校老師和我們分享，在校內本來就會做相關的食農教育推廣，但受限於校園空間，比較難讓孩子們有完整的體驗。」

聯聚文教基金會在活動前，先請稻作專家到學校講解稻米的生長知識，許多孩子在下田之前，提到害怕黑黑的泥土或是昆蟲，但實際下田參與後都玩得很開心。老師們也分享，這樣的接觸機會，有助於孩子尊重大自然與食物。

聯聚觀察到工程期間，如果善加規劃，許多資源可以有再利用的可能，例如動工前閒置的基地，轉變為校園外的食農教育教室，讓孩子每天上下課的路上，都能親自到稻田裡，感受秧苗的變化，而開放的田地田埂，也能成為友善行人的散步場域。

另外，聯聚也在稻田中央的兩個貨櫃屋空間，規劃稻米相關的微型展覽，談討人、植物與土地的共生關係，並將結合孩子的創作，預計於5月中下旬對外開放；5月底也將規劃食文化講座。

稻作之於聯聚，有著特別的淵源。王于娟提到：「可能比較少人知道，在聯聚每一棟建築作品動工之前，創辦人江韋侖都會放入一株漢代的古稻穗，這些古稻穗出土於長城玉門關下，距今有2,000年歷史，聯聚一直以保護古董的設備珍藏著。」

王于娟指出，長城作為千年地標，以稻草為鋼筋，糯米為泥土，卻能歷經歲月考驗，因此放入古稻穗，也象徵著聯聚團隊期許能蓋出傳承千年的建築，並為住戶祈求圓滿平安，此外「頭垂得越低，稻穗越豐實」的稻米精神，也呼應著聯聚的經營理念。

王于娟提到，她的印象很深刻，七期過去曾經是一片稻田，上面只有幾家代表性的工廠，聯聚見證了七期巨大的轉變。這次選擇稻，因為它對以米食為主的台灣，有著獨特的文化意涵，而且稻也是一個很好的象徵，人和稻一樣，都需要土地、陽光、空氣、水才能生長，與自然相依共生的學問，同時也是建築所關注的重要議題。

「傳承土地的人文記憶，成就有溫度的建築」王于娟說，這是聯聚的信念。聯聚會持續關注台中這塊土地上孕育而生的生活美學、文化教育、社會福利等議題，並將之視為企業社會責任。

聯聚今年預計有三案進場，總銷合計約260億元，其中先建後售的「聯聚瑞和大廈」基地面積932坪，規劃地上43樓、地下六層建築，坪數為165及330坪，每坪單價70萬至90萬元，每戶總價落在1.4億至3億元間，總銷120億元。

「聯聚瑞和大廈」單戶超過160坪規劃，主要滿足金字塔頂端客層需求，這也是繼富邦「天空樹」、由鉅「大恆」、寶輝「秋紅谷」、寶璽「天睿」之後，台中近期較少見的大坪數豪宅產品。