台灣首家海外上市獨角獸 簡立峰：兩三年內可能有好幾家

沛星互動資訊（Appier）今（30）日正式在日本東京證券市場掛牌，上市前估值超過10億美元，是貨真價實的台灣獨角獸。Google前台灣董事總經理、Appier獨立董事簡立峰表示，台灣新創也有機會被世界看見，他樂觀認為，台灣未來兩三年內，可能有好幾個獨角獸，但成功的前提是「走向國際市場，拿到國際資本」。

如果沒有機會到海外上市，簡立峰覺得也沒關係，可以當「台灣黑熊」，可以利用台灣資本市場，市值也需要1億美元，他認為今年第2季想掛牌上櫃的91APP估值新台幣70億元，已經超過黑熊規模，同樣是值得注意的新創。

簡立峰說，過去在數位創新的新創圈中，台灣能見度確實比較低。不過這20年來，年輕人新創已經向服務、網路領域發展，台灣的資通訊產業、硬體依然非常強，但年輕世代創業和上一代的產業方向已經出現不同。他認為Appier的成功案例可以鼓舞大家往網路、數位服務方向發展，特別是這個技術可以出海。

他強調，網路沒有國界，過去因為語言和文化，大家限制在自己的環境中，但現在數位科技最有價值的地方就是複製成本最低。這個優勢要拿來用，複製在其他的市場。他認為，如果有一兩個成功的案例出海成功，就會帶給台灣新創圈新的觀念。其實大家技術是行的，但在國際業務推展上要多加把勁，才能獲得國際資本的重視。

簡立峰認為，資金來源不管是台灣、香港或是日本，都看新創的市場與各地的需求。例如高成長的服務模式，可以尋求海外資金，因為需要資金比較大，就不是看本益比。另外各地文化有差，例如台灣習慣電子業與這個領域的投資模式，美國接受數位的新創的意願高，以Appier來說，因主要客戶在日本，就在日本上市。在台灣募資也不是不行，不過數位新創都需要高成長，出海最重要，資本在哪裡反而不是優先考慮的重點。

他認為，國際創投近期也開始對台灣有興趣了。現在獨角獸都是努力了八年、十年，並非短期內就長成，過去大家一直以為台灣沒有，現在發現「離世界也沒這麼遠」，就連日本也是最近才培育三隻獨角獸。所以短期內不用多，但有的話就很有意義，開始了一個成功的故事。