蛋殼區也瘋狂！桃園觀音公寓年漲五成

住商機構與僑馥建經統計2019年與2020年六都公寓房價，六都全上揚，台南漲最凶，一年成長21%，均價從每坪9.4萬元拉抬到11萬元，各行政區公寓價格，桃園市觀音區大漲51%最多，大園、安平、大肚年漲幅也都在三成以上。

大家房屋企研室副理郎美囡分析，去年不動產市場熱絡，吸引買盤進場，新案、大樓價格高，許多買方轉進單價、總價皆低的公寓物件，因而拉抬公寓成交均價。

綜觀六都公寓均價漲幅，台南市年增21.5%最高，單價從個位數進階到雙位數，台中市年增12.6%，其他四都漲幅都不到1成，房價走勢相對平穩。

郎美囡指出，台南市及台中市近期話題多，新案價格一路上揚，促使投資買方找尋低價物件，期待漲幅，另一方面，資金有限的自用買盤受預算限制，難以負擔新案及中古大樓的價格，相較之下，公寓價格顯得親民，更具競爭優勢。

六都各行政區公寓漲幅最高的前10大行政區，以桃園市觀音區51.2%奪冠，桃園大園區36.2%居次，第三名則是台南市新營區，公寓價格年增35.3%，漲幅前10大行政區的年增幅都在20%以上，不過單價最高僅18.5萬元。

郎美囡表示，這波公寓漲幅最大的區域多數在蛋白區或蛋殼區，原因在於蛋黃區公寓受惠危老改建話題走高，資金有限的自用及投資買方轉進外圍區域，而桃園觀音有工業區、桃園大園有航空城議題，房價基期低、人口持續移入，又具有成長潛力，更讓公寓表現搶眼。