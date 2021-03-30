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蛋殼區也瘋狂！桃園觀音公寓年漲五成

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

住商機構與僑馥建經統計2019年與2020年六都公寓房價，六都全上揚，台南漲最凶，一年成長21%，均價從每坪9.4萬元拉抬到11萬元，各行政區公寓價格，桃園市觀音區大漲51%最多，大園、安平、大肚年漲幅也都在三成以上。

大家房屋企研室副理郎美囡分析，去年不動產市場熱絡，吸引買盤進場，新案、大樓價格高，許多買方轉進單價、總價皆低的公寓物件，因而拉抬公寓成交均價。

綜觀六都公寓均價漲幅，台南市年增21.5%最高，單價從個位數進階到雙位數，台中市年增12.6%，其他四都漲幅都不到1成，房價走勢相對平穩。

郎美囡指出，台南市及台中市近期話題多，新案價格一路上揚，促使投資買方找尋低價物件，期待漲幅，另一方面，資金有限的自用買盤受預算限制，難以負擔新案及中古大樓的價格，相較之下，公寓價格顯得親民，更具競爭優勢。

六都各行政區公寓漲幅最高的前10大行政區，以桃園市觀音區51.2%奪冠，桃園大園區36.2%居次，第三名則是台南市新營區，公寓價格年增35.3%，漲幅前10大行政區的年增幅都在20%以上，不過單價最高僅18.5萬元。

郎美囡表示，這波公寓漲幅最大的區域多數在蛋白區或蛋殼區，原因在於蛋黃區公寓受惠危老改建話題走高，資金有限的自用及投資買方轉進外圍區域，而桃園觀音有工業區、桃園大園有航空城議題，房價基期低、人口持續移入，又具有成長潛力，更讓公寓表現搶眼。

住商不動產企研室經理徐佳馨指出，公寓屋齡高，銀行貸款成數受到影響，雖然便宜，但看不見的成本不低，下手前得要先行評估，此外去年房市過熱，政府祭出新措施抑制投資，雖對自用買方影響有限，但無論選擇何種產品，都要以長期持有為思考，較能持盈保泰。

資料來源／住商機構
資料來源／住商機構
資料來源／住商機構
資料來源／住商機構

房價

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