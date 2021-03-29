東元董事改選形成黃育仁改革派、東元公司派 兩大組合

外界解讀，東元（1504）全面改選董事已形成「黃育仁改革派」、「東元公司派」的兩大組合，已無轉寰餘地。

東元前常務董事黃育仁提出的東元董事候選人名單，超乎外界預期，不僅超過半數、還多達七席，將是高難度的一場董事選戰。提名的人選，以電機、材料、財務、美台執業律師、ESG等專長，全面爭取東元股東的支持。

他提出的三席董事、四席獨立董事的學經歷，讓外界目光為之一亮；後續如何爭取多數決的股權奧援，進一步挑戰東元董座大位，面臨的挑戰才要開始。

黃育仁說：「有人希望我再等三年，但對東元投入營運改革不能再等了。尤其是在電動車產業這一塊的發展，全球矚目，東元強項的馬達，不再是傳統產業，結合科技的元素，在電動車趨動系統這一環將是高科技產品，需要有創新、創意的新思維。」

他提出的四席獨立董事、三席一般董事人選，都具有碩士、博士的學經歷，最年輕的獨董候選人侯智升僅38歲，「聚焦東元3.0計畫」，目標股東權益報酬率，要從目前的6.1%提升至10%以上；要為今後東元的營運注入新能量。

面對老爸、東元集團會長黃茂雄老神在在，是一位有豐富的董事改選經驗的老將，加上以東元董座邱純枝為首的現有經營層，頻頻釋放利多，包括獲利、股利發放等的成果。

以挑戰者之姿的黃育仁，回歸到正面迎擊的董事全面改選的硬仗，還有面對東元董事會提出的11席候選人的挑戰。

黃育仁是黃茂雄長子，父子因東元董事改選看法不一，對此，他認為，每個人均是獨立的個體，父子會各有自己的想法，不可能都一致，他不希望像盆栽那樣，是經過鐵絲纏繞形成的人工雕塑，而是自由奔放的。

在創始股東、「東元阿嬤」高齡103歲的偕林明穱表明「支持董事會世代交替、黃育仁擔任董事長」，預期選戰將十分激烈

觀察東元董監持股9.68%；創始股東持股近10%；偕林明穱家族持股約10%。黃育仁背水一戰，在「東元阿嬤」及創始股東均表態支持，已取得基本盤支持，可奮力一博；對寶佳、華新前二大股東持股達33%來說，在黃育仁的人選出列後，還留有四席想像的空缺以待，要相挺那一邊，也可能出現變數。

此外，持股約25%的外資及散戶的動向，將是今後徵求委託書雙方必爭的票源。