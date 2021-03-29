振興國片最具看頭生力軍！四影城攜文策院成立伯樂影業

由四大影城合資成立的「推手影業」，攜手文化內容策進院（文策院）執行管理的國發基金共同投資成立「伯樂影業」，今（29）日舉辦正式成立見面會，伯樂影業董座吳明憲說，目標以一年3至5部的國片IP產製量，帶動國內外資金投資台灣影視的產業化模式，吸引新加坡mm2全亞影視集團，承諾將以每部片總預算10%，參與伯樂影業所有項目的投資。

吳明憲也提到，未來希望能創造獲利模式，長期目標是進入資本市場。

推手影業的組成股東，包括威秀影城，持股55%、以及各持15%的國賓、秀泰、新光等影城，曾投資的電影包括《我的少女時代》、《花甲大人轉男孩》、《紅衣小女孩》系列電影、《血觀音》、《樓下的房客》、《KANO》等，具有多部投資國片經驗。

以成為台灣電影圈的伯樂為目標，今年2月，推手影業與文策院合資正式成立「伯樂影業」，其中，推手影業持股51%，國發基金持股49%，並由威秀影城董事長吳明憲擔任伯樂影業董座。

伯樂影業將鎖定具台灣元素之電影IP，搭配多年影城經營經驗，提供從電影前期開發、行銷策略擬定，到攝製、發行等階段，完整的電影產製服務，期待以一年3至5部國片投製的規劃，帶動台灣整體影視開發與產製動能。

吳明憲說，台灣一年國片市佔率不到10%，去年則創下17.4%，為近十多年來的歷史次高，很多人在疫情時進戲院，發現「原來國片也很好看「

未來希望透過伯樂影業成立，將通路的消費者資訊，提供給創作團隊參考，拍攝出愈來愈貼近市場需求、同時又能兼顧創意的影視作品，讓國片市佔能維持雙位數，甚至能與鄰近國家國片占比30%並駕齊驅。

他說，未來將提供經營團隊的專案管理服務，降低國片投資風險及提高獲利能力，吸引更多對影視產業有興趣的投資人，加入投資國片行列。四大影城票房市占率超過全台70%以上，目標將以既有票房數據，進行消費者端大數據統計分析，開發符合市場需求的電影題材。

29日記者會上，「伯樂影業」也正式宣布預計參與與開發中的影視項目，包括：由導演廖明毅、監製王師、陳怡樺領軍，協同去年引起轟動的林柏宏、謝欣穎等《怪胎》團隊，改編至吳子雲(藤井樹)小說作品，講述私刑正義的《暗社工》。

在各式象徵著台灣影視內容多元開創的類型，各異奇趣，讓來自新加坡上市的電影公司mm2全亞影視集團，在未看到劇本下，就直接承諾將以每部片總預算10%，參與伯樂影業所有項目的投資。

文策院董事長丁曉菁表示，文策院與四大影城共同投資成立公司，從通路、發行端開始導入消費者的喜好，以及在開發的同時就掌握行銷的思維，對台灣影視產業是相當重要的里程碑，希望這個聯盟能成為影視創作者的伯樂。