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長榮斥資60.09億元 造3.95萬個貨櫃

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

長榮（2603）今（29）日公告更詳細的造櫃計畫，長榮海運重要子公司「青標海運公司」及「長榮香港有限公司」總共斥資2.09億美元，折算台幣約60.09億元。

因應汰舊換新及新船增加的業務需求，長榮海運在2020年元月底時公告子公司「青標海運公司」及「長榮香港有限公司」將一起攜手進場造櫃，當時公告是預計採購各型貨櫃4.4萬個櫃，3月29日兩家公司董事決議完成，實際公布造櫃數量為3.95萬個櫃。

其中，青標海運訂造2萬個櫃，斥資9712萬美元，長榮香港則分二筆，一筆是訂造8000個櫃，金額為4,404萬美元，另一筆為1.15萬個櫃，金額為6,823萬美元，總金額為為2.09億美元，共訂造3.95個櫃，折算台幣為60.09億元。

海運造櫃風潮今年持續漫延，法人分析，長榮集團新船持續加入，造櫃可以推升長榮海運全球競爭力；而且今年2月長榮集團旗下榮運宣布旗下子公司立盛企業拓展租櫃業務，預計採購1.8萬個新櫃，金額為台幣19.3億元，主要也是供應大客戶長榮來使用。

長榮海運

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