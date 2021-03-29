中環今年營運將勝去年 Q2起產品漲價一成

中環（2323）持續稱霸光碟片市場，中環董事長翁明顯今（29）日指出，公司產品全球市占率已達六成，未來有望持續提升，加上新開發的雲端革命性產品，目前已經接到小量訂單，將挹注今年業績，預估今年整體營運將優於去年。此外，因應零組件成本上揚，中環也預計將於第2季調漲產品價格，幅度約一成。

展望今年營運，翁明顯表示，雖然全球光碟市場下滑，但中環具有通路、品牌優勢，目前在全球光碟片市場市占率已達六成，隨著中美貿易戰，導致大陸光碟片廠消失，未來中環市占率將越來越高。

中環目前在B2B市場主要銷售200G容量光碟片，隨著大數據時代來臨，高容量光碟成為新趨勢，未來有生產300G及500G產品的計劃，中環具有規格主導性及製造兩大優勢。

此外，中環近年開發雲端產品，目前已獲得小量訂單，可望挹注今年業績；總體來看，翁明顯看好今年光碟片事業可持平或緩慢成長，中環2021年整體營運表現將優於去年。

中環目前光碟片原材料如光阻劑價格都在上漲，因應成本拉高，中環已規劃於第2季調漲光碟片價格，幅度約一成左右。翁明顯指出，中環備貨量超過半年，不會面臨缺料問題，且新料將陸續到貨。

中環去年營收94億元，稅後純益1.1億元，每股純益（EPS）0.1元。董事會決議以資本公積配發0.7元現金股利，以今（29）日收盤價9.52元計，現金殖利率約為7.4%。

中環目前資本公積約76多億元，手中約當現金含短投資約100億元。翁明顯表示，去年開始配息0.2元，今年第二次配息0.7元，預期未來幾年連續配股應該沒問題。

在其他文創轉投資方面，去年最賣座的國片「孤味」即是由中環為最大投資方，占持股45%，去年創下票房1.9億元的水準，之後上網飛（Netflix）也有佳績，此部分也是淨利潤，今年預計會再有約20部的電影投資。