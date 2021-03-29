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台中立穩營造萊特休閒事業 奪下國際設計奬雙城雙銀獎

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導
立穩營造董事長陳舜智說，「懸崖盒子」擁有最美麗且危險的景緻。記者宋健生/攝影
立穩營造董事長陳舜智說，「懸崖盒子」擁有最美麗且危險的景緻。記者宋健生/攝影

備受全球設計界矚目的《巴黎設計獎Paris Design Awards》及《柏林設計獎Berlin Design Awards》評選結果出爐，台中立穩營造董事長陳舜智所投資的萊特休閒事業，旗下兩件個案「懸崖盒子Cliff Box」及「遊獵行腳狩獵屋Safari Lodge」，在此次賽事中大放異彩，憑藉對空間獨到的設計詮釋，奪下國際雙城雙銀獎殊榮。

上述兩個獎項，是由全球性社群DRIVENxDESIGN所舉行的著名設計競賽，內部由設計師、思想家、戰略家和設計愛好者共同組成，在全球廣泛的設計作品中，針對建築、數位到室內設計、產品和服務設計等40多個專業設計類別，選出多個金獎、銀獎名單。

包含荷蘭知名建築師雷姆‧庫哈斯領軍的OMA建築事務所打造的「Axel Springer Campus」，以及香港鄭中設計打造的台北全新飯店「台北時代寓所」，都紛紛入列成為金獎得主。

針對獲獎作品 「懸崖盒子Cliff Box」，陳舜智說，基地所在70米深的斷崖落腳稍有不慎就會成千古遺恨，這樣的環境條件下，房子要能安全懸掛在斷崖邊，必須盡量減輕重量，房子小到如盒子般，故取名「懸崖盒子」。

陳舜智表示，斷崖擁有最美麗且危險的景緻，在這裡，必須保有斷崖的危險才不會破壞原貌，因此在斷崖邊沒有設置欄杆，只拉起一道40公分高的死亡界線，當客人鄰近死亡界線時，必須謹慎小心，因危險而產生敬畏崇敬之心，才能體驗到這裡是風景中的招待所。

陳舜智指出，接待所存在的目的是打破人與人之間距離，所以必須打破既有隔閡為設計要素，將長條型中島餐桌從室內貫穿到戶外，打破室內外空間界定，甚至將傢俱搬到戶外，讓人在戶外過著室內的生活。

崖邊有兩棵大樹，設計者以兩棵大樹的中間作為建築物的中心點，建築物一樓為接待區，地下室為廚房及浴廁空間。

至於「遊獵行腳狩獵屋Safari Lodge」的規劃靈感，則是來至於非洲狩獵屋。狩獵屋提供獵人在狩獵季最基本生活所需，當初想擁有一座現代生活的狩獵屋，讓家人朋友共同徜徉在大自然中休憩的場所。

為了不破壞自然原始，刻意使用貨櫃具有的侷促空間特性，將所需機能在有限空間內來無限發揮，藉由從室內延伸至廣大的戶外為設計要點，讓有限空間變為「無限」。

單體貨櫃空間分成五個層次，在木平台上內有室內區、半戶外區、露天區，而露天區在木平台上可席地而坐，往外銜接碎石區，佈置火爐即可燃起柴火炊事，再向外則是野地區，與大自然無縫接軌。

陳舜智首度跨足旅遊事業，新品牌萊特休閒事業看好後疫情時代日月潭未來的旅遊市場，第一個旅館個案「遊獵行腳」選擇在臨近日月潭的自有土地上興建16獨棟度假villa，將於2021年底前開幕，屆時將提供日月潭地區旅遊住房的新選擇。

而萊特休閒事業旗下位於溪頭的「羊灣villa」，以及苗栗鯉魚潭地區的景觀餐廳及旅館等個案，也將於2021年底陸續開幕。

露天區在木平台上可席地而坐，往外銜接碎石區，佈置火爐即可燃起柴火炊事。記者宋健生/攝影
露天區在木平台上可席地而坐，往外銜接碎石區，佈置火爐即可燃起柴火炊事。記者宋健生/攝影
「遊獵行腳狩獵屋Safari Lodge」的規劃靈感，來至於非洲狩獵屋。記者宋健生/攝影
「遊獵行腳狩獵屋Safari Lodge」的規劃靈感，來至於非洲狩獵屋。記者宋健生/攝影

萊特 日月潭

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